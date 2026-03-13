Cruz Azul vs Pumas EN VIVO; dónde VER el mejor partido en la jornada 11 del Clausura 2026

Ciudad de México.- La tabla de posiciones de Clausura 2026 está siendo una de las más disputadas, ya que hay pocas unidades de diferencia entre cada lugar y un solo resultado puede cambiar varios puestos a la vez. El Cruz Azul se jugará el liderato general en la jornada 11 cuando enfrente a Pumas, además de poner en la línea su racha de 10 encuentros consecutivos sin perder en diferentes competencias.

'La Máquina' ha sido el rival a vencer de todo el torneo, posicionándose en la cima de la clasificación; los dirigidos por Nicolás Larcamón han sido el equipo más constante, ya que acumulan ocho victorias, un empate y solo una derrota luego de las 10 jornadas disputadas. Por su parte, el cuadro universitario ha sorprendido a propios y extraños, pues con una plantilla sin tantos estelares, se encuentran en el quinto peldaño de la tabla.

El compromiso más reciente para el Cruz Azul en el certamen mexicano fue ante el Atlético San Luis, a quienes superaron con facilidad. Dominando de inicio a fin, Agustín Palavecino inauguró el marcador al minuto 16'; el punto de inflexión de dicho encuentro fue la expulsión de Eduardo Águila, dejando a sus compañeros en desventaja numérica. Ya en la segunda mitad, Gabriel Fernández y Andrés Montaño sellaron la goleada en tres por cero.

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¡GOOOOOOL DEL TORO! uD83DuDE0E? ¡Pita, pita, Maquinita! Enorme jugada del delantero celeste uD83EuDD2FuD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25#SabadoFutbolero pic.twitter.com/ONLlAgThSB — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2026

Por su parte, los Pumas también vienen de sumar una victoria más a su récord, aunque batallaron para vencer al Necaxa, quien les plantó cara durante gran parte del encuentro. Tras haber escaseado las oportunidades de anotación, tuvo que llegar Guillermo Martínez hasta el minuto 82 para mover las redes con el que terminó siendo el único gol de la jornada.

¡Gool de Pumas!



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Siendo dos de los equipos con mayor tradición, el Cruz Azul y Pumas han protagonizado batallas memorables, aunque en el historial reciente, es el cuadro cementero que luce mejores dividendos. 'La Máquina' ha conquistado seis de sus últimos 10 encuentros, mientras que dos han finalizado en empate y el resto han favorecido al conjunto universitario, incluyendo la victoria en la jornada 17 del Apertura 2025.

Horarios del Cruz Azul vs. Pumas

Estadio: Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Fecha: Sábado, 14 de marzo

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/TUDN/VIX Premium

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Fuente: Tribuna del Yaqui