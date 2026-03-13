Diablos del Toluca vs Atlas EN VIVO; horarios y canales para ver al bicampeón de la Liga MX

Toluca, Estado de México.- A pesar de haber tenido un inicio no muy vistoso, los Diablos del Toluca no han conocido rival que los doblegue y para la jornada 11 del Clausura 2026, recibirán al Atlas. El conjunto mexiquense se encuentra peleando por el liderato del certamen, por lo que conseguir el triunfo ante el Rojinegro será vital para dichas aspiraciones.

Los dirigidos por Antonio Mohamed marchan en segunda posición, solo por detrás del Cruz Azul; el Toluca acumula siete victorias, cinco de ellas consecutivas, además de un empate, lo que los deja a solo una unidad de distancia del conjunto cementero. Por su parte, el Atlas se encuentra en el séptimo peldaño de una apretada tabla y sigue peleando para mantenerse en los puestos de clasificación a la Liguilla.

En su compromiso más reciente, los Diablos encendieron tierras fronterizas, ya que se metieron a la cancha del Olímpico Benito Juárez para enfrentarse a los Bravos de Juárez. Tras batallar en los primeros 45 minutos, Helinho inauguró el marcador en el 54' y al minuto 70, el 'Pollo' Briseño aumentó la ventaja; ya en el agregado de la parte complementaria, Paulinho selló el triunfo luego de que Guillherme Castilho descontara por los locales.

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En contraparte, el Atlas viene de haber perdido la edición más reciente del 'Clásico Tapatío', tras perder por la mínima diferencia ante Chivas del Guadalajara en la jornada 10 del certamen mexicano. A pesar del resultado final, fueron los Rojinegros quienes dominaron gran parte del encuentro, pero con el par de anotaciones de Armando 'Hormiga' González y Ángel Sepúlveda, terminaron cediendo las tres unidades.

Los Diablos tendrán que afrontar su primer compromiso sin Marcel Ruiz, luego de que se confirmara la grave lesión que sufrió durante el partido de la Concachampions contra el San Diego. Tras haber sido sometido a las pruebas médicas pertinentes, se descubrió que tenía una ruptura del ligamento cruzado anterior, además de una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha.

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Horarios de Diablos del Toluca vs. Atlas

Estado. Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Sábado, 14 de marzo

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/TUDN/VIX Premium

Todos con el Rojo este sábado uD83DuDC79uD83DuDD25@RoshfransMX pic.twitter.com/5hXlm7NSPl — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui