Dominicana demuestra por qué es candidato al título y noquea a Corea en el Clásico Mundial de Beisbol

Miami, Florida.- Explosivo comienzo en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, ya que este viernes 13 de marzo, República Dominicana demostró por qué es uno de los países candidatos a levantar la corona, noqueando en siete entradas a Corea del Sur 10-0.

Fue una jornada redonda por parte de los caribeños, tanto en el pitcheo como a la ofensiva, manteniendo con eso el paso perfecto en la competencia y asegurando su boleto directo a las semifinales del torneo, donde ya espera al ganador de la otra llave entre Estados Unidos y Canadá.

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El festival de batazos comenzó en la segunda entrada con un rally de tres carreras, producto de los batazos productores de Junior Caminero, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr., quienes remolcaron una cada uno. En el tercer inning, los dominicanos aumentaron su ventaja con doble de Vladimir Guerrero Jr. seguido de imparable de Manny Machado y dos carreras de caballito para poner la pizarra 7-0.

Mientras que la noche se definiría en la séptima entrada, cuando Austin Wells, con dos outs y dos hombres en las almohadillas, conectó un soberbio batazo por todo el jardín derecho, para así cerrar la cuenta a 10 y hacer explotar a la afición en el LoanDepot Park de Miami.

La victoria fue para el inicialista Cristopher Sánchez, que trabajó por espacio de cinco entradas completas, donde no permitió carrera, solamente le hicieron par de imparables y recetó ocho 'chocolates', firmando una de las mejores salidas de su carrera con los colores de Dominicana.

¡REPÚBLICA DOMINICANA AVANZA A SEMIFINALES DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL!



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Cabe destacar que con este tablazo, los caribeños llegaron a 13 metrallazos en lo que va de la competencia, por lo que se encuentran a uno más para igualar la máxima cifra de jonrones en un clásico mundial, que es de 14, la misma que hizo México en el 2009.

Ahora, República Dominicana se instala en las semifinales del Clásico Mundial, instancia que ya alcanzó en 2006 y 2013, luego de que la edición anterior se quedara en la fase de grupos. La meta para los del Caribe es levantar el trofeo, tal y como lo lograron en el 2013, y con Albert Pujols en el banquillo, ese deseo se ve cada vez más cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui