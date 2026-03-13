Estados Unidos derrota a Canadá y se instala en semifinales del Clásico Mundial de Beisbol

Houston, Estados Unidos.- Estados Unidos derrotó 5-3 a Canadá en duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol y avanzó a la semifinales, donde se medirá ante el equipo de República Dominicana, que más temprano noqueó 1-0 a Corea del Sur.

El equipo estadounidense no tardó mucho en tomar la ventaja, al timbrar su primera carrera en la tanda inicial, donde Bobby Witt Jr. recibió pasaporte gratis y llegó a tercera con doblete de Aaron Judge, para timbrar enseguida con rodado al cuadro de Kyle Schwarber al segunda base.

Judge festeja con Harper

Estados Unidos volvió a la carga en la apertura del tercer capítulo, cuando Bryce Harper se embasó en bola ocupada con dos fuera; Judge recibió base por bolas y Schwarber congestionó los senderos con sencillo dentro del cuadro. A continuación, Harper anotó con imparable de Alex Bregman a tercera, donde Abraham Toro recogió y tiró mal a primera, timbrando Judge con el error para el 3-0.

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En el sexto episodio, la escuadra estadounidense agregó par de rayitas; Roman Anthony pegó de hit y Cal Raleigh recibió base por bolas y Brice Turan remolcó una con imparable al jardín central; mientras que Pete Crow-Armstrong empujó la otra con sencillo, también al prado de en medio.

Brice Turang tacks on a 4th run for Team USA! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gmNmXOLX72 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Los canadienses se metieron al juego en el cierre de ese inning con tres anotaciones. Owen Caissie recibió base gratis y anotó más adelante con hit de Tyler Black; quien también cruzó el plato con cuadrangular de Bo Naylor por todo el bosque derecho-central.

Bednar festeja después de retirar el tercio

El derecho Logan Webb (2-0) fue el pitcher ganador, con una labor de cuatro innings y dos tercios, para cuatro hits, cinco ponches y una base por bolas. Le siguieron Brad Keller, Gabe Speier, David Bednar, Garrett Whitlock y Mason Miller con el salvamento (1). Michael Soroka (1-1) fue el derrotado en 2.2 entradas de cuatro imparables y tres anotaciones, con un ponche y par de bases por bolas.

Estados Unidos avanzó a semifinales por cuarta ocasión en su historia, después de hacerlo en 2009, 2017 y 2023. Para Canadá, era la primera vez que a los cuartos de final del Clásico Mundial, pero su aventura en estas instancias no duró mucho.

Fuente: Tribuna del Yaqui