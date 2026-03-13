Estados Unidos derrota a Canadá y se instala en semifinales del Clásico Mundial de Beisbol

Houston, Estados Unidos.- Estados Unidos derrotó 5-3 a Canadá en duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol y avanzó a la semifinales, donde se medirá ante el equipo de República Dominicana, que más temprano noqueó 1-0 a Corea del Sur.
El equipo estadounidense no tardó mucho en tomar la ventaja, al timbrar su primera carrera en la tanda inicial, donde Bobby Witt Jr. recibió pasaporte gratis y llegó a tercera con doblete de Aaron Judge, para timbrar enseguida con rodado al cuadro de Kyle Schwarber al segunda base.
Estados Unidos volvió a la carga en la apertura del tercer capítulo, cuando Bryce Harper se embasó en bola ocupada con dos fuera; Judge recibió base por bolas y Schwarber congestionó los senderos con sencillo dentro del cuadro. A continuación, Harper anotó con imparable de Alex Bregman a tercera, donde Abraham Toro recogió y tiró mal a primera, timbrando Judge con el error para el 3-0.
En el sexto episodio, la escuadra estadounidense agregó par de rayitas; Roman Anthony pegó de hit y Cal Raleigh recibió base por bolas y Brice Turan remolcó una con imparable al jardín central; mientras que Pete Crow-Armstrong empujó la otra con sencillo, también al prado de en medio.
Los canadienses se metieron al juego en el cierre de ese inning con tres anotaciones. Owen Caissie recibió base gratis y anotó más adelante con hit de Tyler Black; quien también cruzó el plato con cuadrangular de Bo Naylor por todo el bosque derecho-central.
El derecho Logan Webb (2-0) fue el pitcher ganador, con una labor de cuatro innings y dos tercios, para cuatro hits, cinco ponches y una base por bolas. Le siguieron Brad Keller, Gabe Speier, David Bednar, Garrett Whitlock y Mason Miller con el salvamento (1). Michael Soroka (1-1) fue el derrotado en 2.2 entradas de cuatro imparables y tres anotaciones, con un ponche y par de bases por bolas.
Estados Unidos avanzó a semifinales por cuarta ocasión en su historia, después de hacerlo en 2009, 2017 y 2023. Para Canadá, era la primera vez que a los cuartos de final del Clásico Mundial, pero su aventura en estas instancias no duró mucho.
Fuente: Tribuna del Yaqui