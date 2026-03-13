Fórmula 1 modificará su calendario 2026; carreras en Bahréin y Arabia Saudita serían canceladas

Ciudad de México.- La guerra en Medio Oriente habría sentado nuevos estragos en el mundo deportivo, ya que la Fórmula 1 habría tenido que tomar la decisión de cancelar dos carreras en su calendario del 2026. La categoría reina del automovilismo no podrá disputar sus compromisos en Bahréin y Arabia Saudita debido a la inminente amenaza que representa el conflicto armado en dicha zona.

El primer golpe para la F1 se asestó luego de que Pirelli cancelara una prueba de neumáticos en el Circuito Internacional de Bahréin, luego de que un misil impactara en una base militar estadounidense que se ubicaba a un par de kilómetros de la pista. Del mismo modo, se informó que el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) había aplazado el inicio de la temporada 2026 para evitar visitar esa zona.

Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km.#WEC pic.twitter.com/de89I62idZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 3, 2026

Desde entonces, se había especulado sobre la probable cancelación de las dos fechas antes mencionadas en el calendario de la F1, pero en las últimas horas, trascendió que la decisión ya había sido tomada. El encargado de revelar dicha información fue Sky Sports F1, quien adelantó que la medida se dará a conocer durante este mismo fin de semana.

Del mismo modo, se confirmó que la FIA no buscará reemplazar el par de pruebas y que su calendario pasará de tener 24 carreras a solo 22. El Gran Premio de Bahréin fue programado para llevarse a cabo el 12 de abril y la carrera en Arabia Saudita estaba prevista para celebrarse el 19 del mismo mes, por lo que ahora se tendrán dos fines de semana consecutivos.

Formula 1's Grands Prix in Bahrain and Saudi Arabia in April are set to be called off this weekend due to the conflict in the Middle East, reducing the 2026 season to 22 races uD83DuDEA8 pic.twitter.com/XCY0wvI5Ad — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 13, 2026

El único director de equipo que ha salido a hablar sobre dicho tema es Jonathan Wheatley, CEO de Audi, quien ha expresado que confiarán plenamente en la decisión que se tome desde los directivos de la FIA y F1. "Siempre nos han ?guiado en la dirección correcta. Nadie va a transigir en nada que pueda poner a los equipos en una situación incómoda".

En estos momentos, la infraestructura de la Fórmula 1 se encuentra en el Circuito Internacional de Shanghái, un trazado que supera los 5 kilómetros de extensión y donde se disputará el Gran Premio de China. George Russell se impuso en la única ronda de entrenamientos y consiguió quedarse con la pole position para la Sprint Race, siendo seguido por Kimi Antonelli y Lando Norris.

A job well done for Mercedes and George Russell uD83DuDC4FuD83EuDEE1#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/2QrxfE6DcY — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui