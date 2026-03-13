George Russell vuelve a imponer su dominio; consiguió la pole para la Sprint del GP de China

Ciudad de México.- Mercedes volvió a demostrar que son la escudería más fuerte en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, pues luego de conquistar la carrera en Australia, impusieron su dominio en la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de China. George Russell es quien consiguió la 'minipole position', seguido por Kimi Antonelli, su compañero de equipo, mientras que Lando Norris logró meterse entre los tres mejores clasificados.

El dominio por parte de la escudería inglesa se tuvo a partir de la única prueba libre durante todo el fin de semana, la cual también fue liderada por Russell, mientras que el joven Antonelli completó el uno y dos para Mercedes. Los McLaren fueron los siguientes con mejor tiempo, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton se perdieron en los Ferrari y terminaron quedando como el tercer mejor equipo de la parrilla.

Así fue la clasificación

El gran ausente de la Q1 fue Sergio Pérez, quien no pudo salir a pista para marcar cualquier tiempo luego de que su monoplaza presentara problemas con la bomba de combustible, lo cual condicionó su trabajo en el Circuito Internacional de Shanghái. Junto con él, fue eliminado Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, además de Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon y Carlos Sainz.

ELIMINATED IN SQ1 ?



Both Williams are out of Sprint Qualifying!



Sainz

Albon

Alonso

Stroll

Bottas

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La Q2 descartó a otra gran parte de pilotos, mientras que las primeras posiciones para la carrera corta se definieron en los últimos ocho minutos de sesión. En ellos, predominó el caos, ya que escasearon los intentos efectivos de vuelta ante diversos errores cometidos a lo largo del exigente circuito.

A Russell le bastó el primer giro de la Q3 para asegurar la pole position; el británico marcó un 1:31.250, lo que lo dejó a poco menos de tres décimas de lo hecho por su compañero de equipo. El actual campeón de la categoría partirá desde el tercer cajón y Hamilton pudo meter su SF-26 al cuarto lugar.

The Sprint Grid is IN! uD83DuDE0E



It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ??#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

La primera Sprint Race del calendario 2026 se disputará a las 22:00 horas del viernes 13 de marzo y solo un par de horas después se tendrá la clasificación principal. El Gran Premio de China se celebrará a la 01:00 horas (horario CDMX) del domingo 15 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui