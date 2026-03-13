Isaac del Toro regresa a la cima; el mexicano retoma el liderato del Tirreno-Adriático 2026

Ciudad de México.- Solo una jornada bastó para que Isaac del Toro impusiera sus condiciones y regresara al liderato del Terreno-Adriático 2026 luego de cinco etapas disputadas. El pedalista mexicano recuperó la maglia azzurra que lo pone en la cima de la clasificación general, apoyado de un gran trabajo colectivo por parte del UAE Team Emirates.

La quinta etapa del Tirreno-Adriático 2026 constó de un recorrido de 184 kilómetros, partiendo desde Marotta y cruzando la línea de meta en Mondolfo. Dicho trayecto tuvo un constante de ascensos y descensos, los cuales exigieron a los competidores desde un inicio y les hizo modificar su estrategia.

Durante toda la prueba hubo dos grupos muy marcados ya que los fugados tomaron la punta, siendo liderados por Michael Valgren mientras que otro pelotón se concentró en los líderes de la clasificación general. Conforme la prueba llegaba a la recta final, el 'Torito' comenzó a aumentar su ritmo y tomar protagonismo, obligando al resto de competidores que exigieran al máximo su físico.

En el Santuario Beato Sante llegó el punto clave de la prueba pues varios rivales intentaron neutralizar al nacido en Ensenada, Baja California, pero fue aquí donde Isaac resaltó por su entereza y resistencia. El líder del UAE Team Emirates comenzó a hacer movimientos para responder a los ataques, mismos que le permitieron recortar la distancia con el conjunto de punteros.

En este punto, Valgren tenía una cómoda ventaja que le garantizó cruzar la meta en primera posición, marcando un impresionante tiempo de 4:33:33. En contraparte, Isaac del Toro tuvo un cierre explosivo en los últimos mil metros, donde se batió contra Matteo Jorgenson, a quien superó por un par de décimas y logró finalizar la jornada en el segundo puesto.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD ISAAC DEL TORO IS GONE!! And Giulio is unable to follow, but he's not far uD83DuDE31#TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/0zk6amxHLx — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 13, 2026

Clasificación general del Tirreno-Adriático 2026 tras cinco etapas

Isaac del Toro - 20:10:40 Giulio Pellizzari - 0:23 Matteo Jorgenson - 0:34 Primož Roglic - 0:44 Giulio Ciccone - 1:05 Tobias Halland Johannessen - 1:08 Alessandro Pinarello - 1:24 Ben Healy - 1:24 Magnus Sheffield - 1:27 Santiago Buitrago - 1:28

¡EL 'TORITO' RECUPERA EL LIDERATO!uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25



Isaac del Toro firmó otra actuación espectacular en la Tirreno-Adriático, terminando segundo en la quinta etapa y recuperando la cima de la clasificación general. uD83DuDEB4???

Ahora, Isaac llegará a la sexta etapa con 23 segundos de ventaja… y todo… pic.twitter.com/pzuUaRAhCG — Claro Sports (@ClaroSports) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui