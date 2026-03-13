Jornada dorada de la delegación Sonora en la Olimpiada Regional de Atletismo 2026

Mexicali, Baja California.- Sonora da un golpe de autoridad y demuestra su nivel en la Olimpiada Regional de Atletismo, al tener una jornada histórica, arrojando un resultado de nueve medallas: siete oros y dos platas, dentro del campo de la Ciudad Deportiva de Mexicali, Baja California.

Como cada año, en este deporte, los deportistas de la región se roban los reflectores y específicamente este viernes 13 de marzo, demostraron que tienen poderío en carreras de fondo, al alcanzar tres metales del máximo color en ese tipo de distancias; además, agregaron dos en pruebas combinadas, otra más en lanzamientos y una última en saltos.

Las fondistas Lídice Riveros (5,000 metros Sub 23 con 17:56’52), Isaac Escalante (3,000 metros Sub 18 con 9:04’21) y Karen Leyva (2,000 metros Sub 16 con 6:57’58) fueron las primeras en destacar, al subir al podio y quedarse con los primeros lugares en competencias de trayecto largo.

Gran jornada para Sonora

Mientras que las medallas del máximo color en pruebas combinadas correspondieron a los participantes Abimelec Zamorano (Sub 23 con 6.712) y José Ramón Tasabia (Sub 20 con 5.852), por su parte, la destacada lanzadora Belkis Rascón (martillo Sub 20 con 42.63) conquistó una presea más y la última fue para el saltador Santiago Balmeceda (longitud Sub 20 con 6.52), en lo que fue un cierre de locura.

Por otra parte, las dos medallas de color argento para la tropa del estado en la jornada de este día fueron obra del siempre talentoso Sergio Armenta (bala Sub 16 con 15.16) y el jovencito Pablo Daniel Cruz (heptatlón Sub 16 con 4.453). Ambos demostraron que viven un gran momento y son de las caras a seguir que tiene el deporte sonorense.

Ahora, con la jornada de este viernes, solo quedaría pendiente la cuarta sesión de competencias de la Olimpiada Regional de Atletismo, que se está desarrollando en la capital bajacaliforniana, a celebrarse este sábado 14 de marzo, tomando en cuenta que la primera prueba iniciará a las 7:00 de la mañana y la última empezará a las 14:00 horas.

Salto de gran altura

Con estos resultados, una vez más queda demostrado que el atletismo es una de las disciplinas que más medallas le da a Sonora en torneos regionales y hasta nacionales. Será la próxima semana cuando arranquen las competencias en otro tipo de deportes, como el boxeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui