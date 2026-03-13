Las lesiones golpean a Rayados; Monterrey anuncia la baja de uno de sus pilares defensivos

Ciudad de México.- Rayados de Monterrey van mal y de malas, pues, aunado al mal momento futbolístico por el que están atravesando en el Clausura 2026, la fatiga comenzó a pasar factura y varios de sus jugadores están alejados de las canchas. La baja más reciente es la de Stefan Medina, quien es uno de sus defensivos titulares y, por un tema muscular, está descartado para su siguiente compromiso.

Esta nueva lesión llega en uno de los peores momentos de Rayados en los últimos meses, ya que, a pesar de que cambiaron de entrenador hace un par de semanas, no han podido encontrar el buen ritmo. Al momento, 'La Pandilla' se encuentra en noveno puesto del Clausura 2026, con cuatro victorias, un empate y cinco descalabros.

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Medina arribó al conjunto regiomontano desde julio del 2024 y desde entonces es uno de los referentes en la zaga rayada; en el torneo actual de la Liga MX, tiene siete partidos disputados, cinco de ellos como titular, acumulando más de 450 minutos en cancha. También registra dos apariciones en la Copa de Campeones de la Concacaf, justo en la competencia donde habría sufrido la lesión.

El sudamericano saltó a la cancha en el 11 inicial que enfrentó al Cruz Azul, aunque poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. A pesar de que participó durante los 90 minutos, la exigencia muscular que representa el enfrentar a un equipo tan ofensivo como 'La Máquina' habría dejado estragos en su físico.

De acuerdo al reporte médico publicado en los canales oficiales de Rayados, Stefan Medina sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha durante el partido de la Concachampions. En el corto comunicado, no se especificó el tiempo que le costará regresar a las canchas, aunque por el momento quedó descartado para el duelo ante Bravos de Juárez.

Medina será la segunda ausencia de peso para los regiomontanos, pues se suma a la de Sergio Canales, quien tiene un problema en el muslo derecho y ha estado trabajando apartado del grupo desde inicios de semana. Tampoco podrán contar con Oliver Torres y Erick Aguirre permanece en la lista de no disponibles.

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Fuente: Tribuna del Yaqui