Leyenda de la lucha libre mexicana e internacional habría sufrido la amputación de una pierna

California, Estados Unidos.- Golpe duro para el mundo de la lucha libre, ya que una de las máximas figuras de los últimos años, Carlos Santigo Espada, mejor conocido como Konnan, se encuentra delicado de salud, y es que diferentes medios han señalado que el cubano habría sufrido la amputación de una pierna.

Desde el pasado 6 de marzo, se viralizaron los rumores en los que se aseguraba que el líder de la legión extranjera había perdido la vida; sin embargo, horas después, algunos luchadores como Marco Corleone y el comentarista Hugo Savinovich desmintieron esta información. "Hablé con él. Está vivo, pero pasando por un momento complicado", expresó Marco en redes sociales.

Por otra parte, fue el especialista en lucha libre, 'El Planchitas', quien le puso fin a cualquier tipo de duda, y afirmó que 'El Comandante' había sufrido la amputación de una pierna. "Konnan no murió, pero sufre amputación. Puedo confirmar que a Carlos Santiago Espada (62 años) le amputaron una pierna. Desde hace tiempo, la estrella de Triple A arrastra diferentes problemas de salud que lo tienen en un estado delicado en San Diego, Estados Unidos. Esta es una de las razones por las que lleva meses ausente de los eventos de la Caravana Estelar, ahora propiedad de WWE. ¡Fuerza, Konnan!", escribió el periodista.

¡UNA DESGRACIA EN LA LUCHA LIBRE MEXICANA! uD83DuDE29



Con información de @elplanchitas , RÉCORD puede confirmar que el luchador cubano, Carlos Santiago Espada, mejor conocido como 'Konnan', acaba de sufrir la amputación de su pierna. Carlos, se encuentra delicado de salud en los Estados… pic.twitter.com/pshUFnF4x7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 7, 2026

Según primeros reportes, Konan habría pasado por este procedimiento al enfrentar diversos problemas de salud desde hace varios años. El informe indica que actualmente permanece bajo atención médica en San Diego, Estados Unidos, donde se reporta como estable.

En las últimas semanas, Carlos no había tenido presencia en redes sociales, hasta el pasado 11 de marzo, cuando el gladiador no hizo ningún tipo de referencia a su estado de salud, pero publicó en cuenta de X un mensaje de agradecimiento a la selección de Italia luego de que eliminara a México en el Clásico Mundial de Beisbol.

Konnan no murió, pero sufre amputación.



Puedo confirmar que a Carlos Santiago Espada (62 años) le amputaron una pierna. Desde hace tiempo la estrella de Triple A arrastra problemas de salud que lo tienen en un estado delicado en San Diego, Estados Unidos.@record_mexico pic.twitter.com/FVP7bbfeP7 — El PlanchitasuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@elplanchitas) March 7, 2026

"Thank you, Italy. “U.S advances in WBC" fue el breve texto que escribió Konnan en su perfil. Cabe destacar que, aunque el cubano tiene un gran amor por el país, su personaje de rudo y referente de la legión extranjera se caracteriza por estar en contra de la cultura azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui