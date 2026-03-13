Los Rockets van en ascenso; derrotan a los Pelicans y ya son terceros en la Conferencia Oeste

Houston, Estados Unidos.- Un disparo de Kevin Durant con 7.6 segundos por jugar les dio la ventaja definitiva y los Houston Rockets derrotaron por 107-105 a los New Orleans Pelicans 107-105 este viernes por la noche para colocarse en la tercera posición de la saturada Conferencia Oeste.

Durant anotó 32 puntos, dos noches después de igualar su cifra mínima de la temporada con 11 en una abultada derrota en Denver. Ante los Pelicans, acertó 13 de 24 tiros de campo y sumó seis rebotes y cinco asistencias. Amen Thompson añadió 23 puntos para Houston en el partido inaugural de una serie de cinco partidos en casa. Reed Sheppard anotó 18 puntos y Jabari Smith Jr. 16.

Durant se eleva para meter dos puntos

Dejounte Murray lideró a Nueva Orleans con 35 puntos, pero salió fuera de campo con los Pelicans un punto arriba a falta de 13 segundos. Después de que Durant pusiera por delante a los Rockets, Zion Williamson lanzó el balón fuera de banda, y Durant anotó dos tiros libres para sentenciar el partido. Murray acertó 14 de 18 tiros de campo, acertando 4 de 5 triples.

Knicks pegan a domicilio

En Indianápolis, Jalen Brunson terminó con 29 puntos y nueve asistencias, OG Anunoby añadió 25 puntos y ocho rebotes, y los New York Knicks vencieron a los Indiana Pacers 101-92. Mitchell Robinson tuvo un récord personal de 22 rebotes junto con 12 puntos, mientras que el subcampeón de la Conferencia Este del año pasado ganó su segundo partido consecutivo y su sexto en nueve encuentros. Los Knicks siguen luchando por conseguir un puesto entre los cuatro primeros y la ventaja de jugar en casa en la primera ronda de los playoffs.

Brunson lideró a los Knicks ante los Pacers

Jarace Walker anotó 18 puntos y capturó nueve rebotes para liderar a los Pacers. Aaron Nesmith anotó 12 puntos mientras Indiana, plagado de lesiones, perdió su duodécima derrota consecutiva. Ivica Zubac añadió 11 puntos y ocho rebotes en su segundo partido con Indiana desde que fue adquirido en un traspaso en febrero.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, insistió antes del partido en que sus campeones defensores de la Conferencia Este, con escasas inferioridades, seguían jugando duro a pesar de tener el peor récord de la liga y ya de estar eliminados de los playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui