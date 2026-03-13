Marcel Ruiz visitará el quirófano por grave lesión muscular; es baja del Mundial 2026 para México

Ciudad de México.- Las convocatorias de la Selección Mexicana se han visto mermadas en los últimos meses por las diferentes lesiones, factor que no se ha mitigado sino que al contrario, ha ido en aumento en los días recientes. La nueva baja para el combinado 'Tricolor' es la de Marcel Ruiz, mediocampista que deberá de ser operado luego de sufrir una doble ruptura muscular con Diablos del Toluca.

La grave lesión se dio en el partido entre el conjunto mexiquense y el San Diego FC de la Concachampions; Ruiz saltó en el cuadro titular y en la recta final del primer tiempo mientras disputaba un balón en ataque, cayó al césped luego de sentir un pinchazo en la rodilla derecha. La reacción del centrocampista fue la que encendió las alarmas pues de inmediato, se llevó las manos al rostro con evidente preocupación.

Luego de que las acciones se pausaran, el cuerpo médico del equipo ingresó a la cancha para revisar a su jugador, quien resultó no estar en condiciones óptimas de jugar y siendo substituido. A pesar de la gravedad del caso, Ruiz no necesitó camilla y salió caminando por su propio pie.

#Deportes | Marcel Ruiz enciende las alarmas del Toluca; salió lesionado y podría estar varios meses fuera uD83EuDD15?https://t.co/sX99Of92K2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Tras su regreso a México, el atacante fue sometido a las pruebas pertinentes donde se supo que había sufrido una doble ruptura muscular en la rodilla derecha. "Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial de la rodilla derecha", se estableció en el reporte médico del Toluca.

Además, se determinó que el proceso de rehabilitación en su caso tendrá que ser una operación especializada, la cual se realizará en los siguientes días. "Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días. Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él".

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

No se especificó sobre su tiempo de baja y ello dependerá únicamente de la evolución del día a día. A pesar de que la fecha exacta no fue revelada, este tipo de lesiones conlleva una rehabilitación que sobrepasa los seis meses y en el peor de los casos, se podría extender a un año.

Este es el segundo golpe de consideración para la Selección Mexicana en un par de días, luego de que se confirmara la baja de Luis Ángel Malagón. Quien estaba proyectado a ser el arquero titular para la Copa del Mundo 2026 sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles, por lo que ya fue operado y su regreso a las canchas sería hasta finales de año.

#Deportes | Luis Ángel Malagón fue operado por su lesión en el tendón de Aquiles ¿Cuánto tiempo estará fuera???uD83EuDE7Chttps://t.co/ZGrbioat2M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui