No lo hagan enojar; Luka Doncic responde a insultos de los Bulls con 51 puntos para Lakers

Los Ángeles, Estados Unidos.- Usualmente, Luka Doncic no necesita excusa o motivación extra para sumar puntos, así que cuando el base de los Chicago Bulls, Matas Buzelis empezó a molestarlo con su vocabulario el jueves por la noche, esto se convirtió en el combustible para que el esloveno consiguiera su primer partido de 50 o más puntos con Los Angeles Lakers.

Esa noche, Doncic convirtió lo que él llamó insultos no provocados de Buzelis en 51 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias en la victoria de los Lakers por 142-130; en su primer juego de 50 puntos como jugador de los Lakers tras el traspaso espectacular que le llevó de Dallas a Los Ángeles en febrero de 2025. También Fue el decimotercer partido de Doncic con más de 40 puntos en 82 apariciones con Los Ángeles, ascendiendo al noveno puesto en la historia de la franquicia.

First 50-piece with the Purple & Gold ?? pic.twitter.com/fVMHNV5NPh — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 13, 2026

"Siempre se siente especial", dijo Doncic tras el que fue su octavo partido de 50 puntos en su carrera. "Obviamente no he tenido un partido de 50 puntos en un año, así que fue muy especial. Quiero decir, en el segundo cuarto, lo sentí un poco. Sabes, alguien empezó a hablarme, así que eso me despertó". Doncic no quiso revelar lo que dijo Buzelis, un ala-pívot de segundo año, porque, "Diría que definitivamente conseguiría un técnico".

Doncic fue imparable para los Bulls

Aunque tampoco es que Doncic necesitara inspiración extra. El líder anotador de la NBA comenzó con fuerza con 12 puntos en el primer cuarto y otros 12 en el segundo al anotar 5 de 6 tiros de campo cuando Buzelis decidió hablar con mucha atención. Doncic anotó 17 puntos en el tercer cuarto antes de sumar 10 puntos con solo cuatro intentos de field goal en el cuarto. Terminó con 17 de 31 en tiros de campo, 9 de 14 en triples y 8 de 9 en tiros libres.

El esloveno tuvo una noche de ensueño para los Lakers

Austin Reaves aportó 30 puntos, Deandre Ayton sumó 23 puntos y 10 rebotes para su vigésimo doble-doble de la temporada, mientras que LeBron James contribuyó con 18 unidades en su regreso tras perderse tres partidos por lesiones y la racha de cuatro victorias consecutivas de los Lakers es la más larga desde que lograron siete consecutivas del 14 al 30 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui