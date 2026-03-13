Portugal pone la mira en la Liga MX: Paulinho sería convocado para enfrentar a México en marzo

Ciudad de México.- Desde su llegada a la Liga MX, Paulinho se ha convertido en uno de los máximos referentes del balompié mexicano y eso le ha llevado a ser tomado en cuenta para los partidos de su nación. El atacante lusitano será convocado por la Selección Portuguesa para el partido que tendrán contra México en la fecha FIFA a finales de marzo.

Desde hace varios meses habían comenzado los rumores sobre que Joao Paulo Dias estaría siendo tomado en cuenta por Roberto Martínez, entrenador del combinado portugués, para las convocatorias posteriores y ganarse su puesto de cara a la Copa del Mundo 2026. "Paulinho está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien", comentó el estratega.

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De acuerdo a la información revelada por ESPN, los Diablos del Toluca ya recibieron la petición escrita por parte de la Federación Portuguesa de Futbol para hacer oficial la convocatoria de Paulinho durante la fecha FIFA de marzo. El mismo portal afirmó que por parte del conjunto mexiquense se mostró disponibilidad total para ceder a su atacante.

Paulinho es uno de los mayores referentes para el Toluca; durante el Clausura 2026, ha marcado seis goles con su participación en nueve de las 10 jornadas disputadas hasta ahora. Llegó al certamen como tricampeón de goleo y actualmente se mantiene peleando contra Armando 'Hormiga' González y Joao Pedro, quienes marchan como líderes de dicho departamento.

¡PRECONVOCADO CON PORTUGAL! uD83CuDDF5uD83CuDDF9uD83DuDC79



Paulinho, goleador del Toluca, está en la lista de preconvocados de Roberto Martínez para la fecha FIFA de marzo.



El delantero de los Diablos podría enfrentar a México en el Estadio Azteca el próximo 28 de marzo.uD83CuDFDF?uD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDD8B?*Información vía O JOGO… pic.twitter.com/O2gekhJvrf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 13, 2026

A pesar de que aún no ha habido confirmación oficial, el propio Paulinho ha expresado en reiteradas ocasiones sus intenciones de ser llamado para representar a Portugal. En la actualidad, se le podría presentar una oportunidad inmejorable luego de que Cristiano Ronaldo esté en duda para la convocatoria de marzo luego de haber sufrido una lesión muscular con el Al Nassr.

CR7 tiene el puesto de titular en la Selección Portuguesa y, con su probable ausencia, el rol de delantero estelar se disputará entre Paulinho, Gonçalo Ramos del PSG y André Silva del Elche. La FPF informó que la lista definitiva para el partido contra México en el Estadio Azteca se publicará el viernes 20 de marzo.

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Fuente: Tribuna del Yaqui