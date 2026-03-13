Preparan cañas y anzuelos para el torneo Maja El Grande: Esto es pesca en San Carlos

Guaymas, Sonora.- No hay plazo que no se cumpla ni fecha a la que no se llegue; este fin de semana comienza la fiesta en San Carlos, Nuevo Guaymas, con el arranque del esperado torneo Maja El Grande: Esto es pesca. A partir de este viernes 13 de marzo, a las 14:00 se cortará el listón para dar inicio a las inscripciones y registro de participantes en las instalaciones del hotel Marinaterra. Se espera la presencia de poco más de 200 competidores que buscarán conquistar las olas de Sonora.

Detalles

Una vez lista la logística, el disparo para la salida de las embarcaciones será a las 6:00 horas. Los pescadores tendrán de 15:00 a 17:00 horas para hacer la recepción y pesaje de sus ejemplares capturados, que en este caso es el jurel de Castilla, única especie participante.

Cabe destacar que, de acuerdo con el reglamento, en el torneo podrán tener actividad todas las embarcaciones típicas de pesca de altura y costera, ya sean pangas o lanchas de pesca deportiva. También participan los cruceros de pesca (sportfishers), que son embarcaciones de mayor tamaño con cabinas, utilizadas por equipos para buscar peces grandes, y las embarcaciones tipo consola central, equipadas para la búsqueda de especies pelágicas.

Edición del periódico Tribuna

El torneo contará con una atractiva bolsa en premios, que va de los 150 mil pesos en efectivo para el equipo ganador, 50 mil al segundo y 20 para el tercer puesto. Además, estará en juego el boleto a la gran final del serial Fishing in the Five 2025-2026, a celebrarse del 11 al 12 de julio en La Paz.

Se espera una fiesta

Maja El Grande: Esto es Pesca; igualmente, contará con la presencia de los creadores de contenido más virales de la materia. Uno de ellos es Jorge Acosta, fundador de Esto es Pesca, y que es conocido por ser el creador de contenido número uno de pesca en habla hispana. La clausura del evento será el mismo sábado a las 19:00 horas en el andador de la Marina San Carlos, frente al Marinaterra, Sonora.

Premios

Primer lugar: 150 mil pesos mexicanos.

Segundo lugar: 50 mil pesos mexicanos.

Tercer lugar: 20 mil pesos mexicanos.

Jackpot especial: 5 mil pesos a la mejor pieza capturada.

Intinerario

Viernes

14:00 a 21:00 horas: Inscripciones y registro de participantes en el hotel marinaterra de San Carlos.

Sábado

6:00 horas: Disparo para la salida de las embarcaciones.

15:00 a 17:00 horas: Recepción y pesaje de ejemplares capturados.

19:00 horas a 22:00 horas: Ceremonia de clausura y premiación.

Fuente: Tribuna del Yaqui