Real Madrid vs Elche; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 28 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Tras haber dado un paso adelante en las eliminatorias de la Champions League, el Real Madrid reiniciará sus actividades correspondientes a LaLiga. Mientras pelea por continuar vivo en las aspiraciones de alcanzar el título del certamen español, el conjunto blanco recibirá al Elche en la jornada 28.

Los comandados por Álvaro Arbeloa se encuentran en el segundo peldaño de la tabla tras acumular 20 triunfos y, en contra, solo tienen cuatro derrotas, dos de ellas en sus últimos cinco encuentros, además de tres empates. Con sus 63 unidades, le basta para estar solo por detrás del Barcelona, quien tiene cuatro puntos de ventaja y garantiza no perder el liderato durante este fin de semana.

Luego de haber ligado un par de descalabros consecutivos y con muchas dificultades, el Real Madrid regresó al camino del triunfo tras haber vencido al Celta de Vigo en calidad de visitante. Aurélien Tchouaméni adelantó al conjunto blanco en apenas 11 minutos, pero antes de la media hora, Borja Iglesias volvía a poner el empate en la pizarra; no fue hasta el 90+5 que Federico Valverde logró concretar el apretado triunfo.

En contraparte, el Elche se encuentra en un panorama completamente diferente, ya que está en una lucha para librarse del descenso; los 'Franjiverdes' se encuentran en el puesto 17, aunque a solo una unidad de peligrar en perder su puesto en la Primera División. En esa misma tónica, el Elche viene de ser derrotado por el Villarreal y su última victoria fue hace más de 90 días.

Si bien el Real Madrid parte como favorito para este duelo, uno de los factores a considerar son las múltiples ausencias en su plantilla, pues se espera que Kylian Mbappé aún no esté en óptimas condiciones para regresar a sus actividades regulares. Tampoco podrán contar con Álvaro Carreras, una de sus bajas más recientes, la cual se sumó a las ya conocidas como Jude Bellingham y Éder Militao.

Parte médico de Carreras. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2026

Horarios del Real Madrid vs. Elche

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Sábado, 14 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Fuente: Tribuna del Yaqui