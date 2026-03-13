Sabalenka impone su autoridad ante Noskova y ya está en la final de Indian Wells

Indian Wells, Estados Unidos.- La número uno del mundo y dos veces subcampeona en Indian Wells, Aryna Sabalenka tendrá otra oportunidad de conquistar el torneo tras imponerse en semifinales disputadas este viernes a la checa Linda Noskova por 6-3, 6-4.

Sabalenka necesitó de 1 hora y 28 minutos para derrotar a Noskova en la pista 1 del BNP Paribas Open. Metió 38 de 58 primeros saques contra la decimocuarta cabeza de serie Noskova y sumó 11 saques directos para llegar a la final por tercera vez en cuatro años. La bielorrusa, finalista en la edición anterior, selló su victoria con un contundente 6-4 tras una nueva exhibición de potencia, aprovechando la velocidad de la superficie para mantener a su oponente siempre a la defensiva.

Se enfrentará a la ganadora del duelo entre Elena Rybakina y Elina Svitolina en la final del domingo. Sabalenka perdió ante Rybakina en la final del Abierto de Australia, su único revés en 2026. En el caso de que sea Rybakina quien progrese, Sabalenka tendrá a su mano la manera de vengar derrotas muy dolorosas ante la kazaja, quien el jueves desbancó del número dos de la WTA, Iga Swiatek, y quien venció a la bielorrusa en la final de Indian Wells de 2023.

Sabalenka está cerca de otro título en este torneo

Por ahora Sabalenka se ha mostrado intratable en estas dos semanas en el desierto californiano, donde no se ha dejado un solo set camino a una tercera final en los últimos cuatro años, y de paso mejoró su balance a 12-1 con la victoria el viernes tras alcanzar las semifinales por sexto torneo consecutivo del circuito WTA.

Noskova no pudo llegar lejos en Indian Wells

Su última derrota antes de esa ronda fue contra Rybakina en los cuartos de final de Cincinnati el pasado agosto. Noskova mantuvo el partido algo ajustado al salvar 7 de 10 puntos de quiebre mientras saqueaba. La checa cayó a 0-2 contra Sabalenka. El sábado será el turno de las semifinales del Masters 1000 masculino. El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, chocará con el ruso Daniil Medvedev y el italiano Jannick Sinner ante el alemán Alexander Zverev.

Fuente: Tribuna del Yaqui