Sergio Pérez lamenta que Cadillac no pudo solucionar las fallas en su monoplaza: "Muy frustrante"

Ciudad de México.- A pesar de las lecturas correctas en la primera carrera de la temporada 2026, las fallas en el monoplaza de Sergio Pérez han ido creciendo a tal punto que no pudo participar en la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de China. Ante ello, 'Checo' lamentó que Cadillac no haya podido detectar y solucionar a tiempo, por lo que terminará partiendo desde el fondo de la parrilla.

El piloto mexicano no pudo tener actividad constante durante la primera sesión de entrenamientos del fin de semana, pues finalizó último en la clasificación con el peor tiempo marcado de toda la jornada, además de haber completado una cantidad reducida de vueltas. Para la SQ, Sergio ni se tuvo que parar en el box de Cadillac luego de que se informara que su monoplaza no estaría listo en tiempo y forma.

#Deportes | 'Checo' Pérez sufre grave problema en su monoplaza; arrancará último en la Sprint Race de China uD83CuDFCE???https://t.co/wHAHvszO38 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

La falla que ocasionó su nula actividad fue un problema en la bomba de combustible, el cual, de acuerdo a la confirmación del propio Pérez, los ha golpeado desde sus primeras sesiones de pretemporada. "Sí, fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo".

Es muy frustrante. No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema; hemos tenido este tipo de problema desde que empezaron los tests de pretemporada, así que no hemos dado con una solución y realmente espero que pronto podamos tenerla".

A pesar de tener un par de meses con dicha falla, el jalisciense no arremetió contra su escudería y, en cambio, les dio los créditos por haber estado intentando solucionar el problema desde entonces. "El equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica y veremos si son capaces de arreglarlo o no; espero que podamos lograrlo", concluyó.

Checo Perez: “It’s a shame that we couldn’t participate in Sprint Quali. We struggled with a fuel system issue in the morning and then unfortunately we couldn’t fix it in time for this afternoon. The team is working really hard at the track and back at the factory to find a… pic.twitter.com/I501XpSjeZ — Lucho Yoma (@LucianoYoma) March 13, 2026

Mientras Sergio Pérez lucha desde el último cajón de la parrilla, George Russell pudo imponer su dominio con el auto de Mercedes y partirá desde la pole position, seguido por Kimi Antonelli, su compañero de equipo. La Sprint Race de China se disputará a las 21:00 horas (horario CDMX) de este viernes, 13 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui