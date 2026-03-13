Tomateros de Culiacán va en serio por el título de la LAMP: Anuncian a su manager para la temporada 26-27

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán apostarán a la continuidad, ya que este viernes 13 de marzo, el club anunció que mantendrá al estadounidense Lorenzo Bundy como su manager para la temporada entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Cabe destacar que Bundy llegó a la organización guinda en diciembre del año pasado, en su segunda etapa al frente del equipo. En ese momento, tomó las riendas con la escuadra en el séptimo lugar de la clasificación y con marca de 21-20, pero una vez que comandó el banquillo, se notó su mano. Bajo su conducción, Tomateros clasificó a la postemporada, avanzó hasta la Serie Final y, aunque cayó frente a Charros en una aguerrida lucha por la corona, representó a México Verde en la Serie del Caribe Jalisco 2026, donde el equipo llegó hasta la final del torneo, perdiendo también ante los tapatíos.

Hablar de Lorenzo Bundy es grandeza, ya que es el segundo manager más ganador en la historia del circuito invernal, con más de 700 victorias, solo abajo de Francisco 'Paquín' Estrada. En su palmarés cuenta con tres campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico; uno al frente de Mayos de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo y Venados de Mazatlán, además de haber dirigido a Águilas de Mexicali, Yaquis de Obregón y Cañeros de Los Mochis.

uD83DuDCDD| LORENZO BUNDY CONTINÚA AL FRENTE DE TOMATEROS



El manager seguirá dirigiendo al equipo tras llevar a la organización a la Serie Final y a la final de la

Serie del Caribe en la temporada 2025-26.



Toda la información en el enlace uD83DuDD17 ?? https://t.co/mav9fHoVv2 pic.twitter.com/I4GnJl80J2 — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) March 13, 2026

Por otra parte, en el verano, el estadounidense es una verdadera figura, ya que es la mente maestra en el banquillo en el bicampeonato de los Diablos Rojos del México; inclusive este año, Lorenzo podría hacer historia si convierte a los 'escarlatas' en tricampeones.

Los Tomateros de Culiacán son el segundo equipo con más títulos el el circuito invernal del país, ostentan 13 coronas, marcando en la última década una gran etapa con Benjamín Gil, pero desde la salida del 'Matador', los guindas no han podido levantar el campeonato, en los últimos dos años han llegado a la final, pero han caído fente a los Charros, de Benjamín Gil.

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La historia de Ramiro Peña con Tomateros seguirá creciendo a partir de la campaña 26-27. uD83DuDD25



Ya queremos verte con el guinda otra vez, Ramiro. uD83DuDE09 pic.twitter.com/AJOBVGE3Wf — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) March 12, 2026

A su vez, aunque falta poco más de medio año para que arranque la Liga Arco, los de la capital de Sinaloa ya trabajan en la logística del siguiente torneo. Hay que recordar que también hace unos días, los Tomateros anunciaron el regreso de Ramiro Peña al club, con un cambio de peloteros con los Venados de Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui