¡Ya es una realidad! Arranca el Torneo Maja El Grande Esto es Pesca en San Carlos

Guaymas, Sonora.- Luego de semanas de logística y gran expectativa, ya es una realidad, ya que este sábado 14 de marzo se pondrá en marcha por primera vez en San Carlos, uno de los eventos más esperados por parte de todos los amantes de la pesca, el torneo Maja El Grande Esto es Pesca.

Desde este viernes 13 de marzo, organizadores del evento, patrocinadores y sobre todo participantes se reunieron en las instalaciones del hotel Marinaterra, del bello puerto de San Carlos para cumplir con el protocolo del registro, previo a la competencia.

Tienda Maja presente/ Moisés Mendoza

Apertura de ensueño

Además del cierre de inscripciones, donde se esperan entre 30 y 40 embarcaciones, se vivió una gran fiesta en la ceremonia de apertura encabezada por Jorge Acosta, fundador de Esto es Pesca. Acosta, quien también es el creador de contenido número uno de pesca en habla hispana, habló en exclusiva para TRIBUNA y dijo sentirse sumamente contento de la gran respuesta que tiene este proyecto.

Es el primer torneo que se hace en San Carlos; la idea es que este evento ayude con el turismo. La idea fue crear un torneo para pescadores, y que traiga toda la fuerza que conlleva, teniendo presencia de los creadores de contenidos más importantes de pesca. Respuesta fantástica, Sonora respondió muy bien".

Jorge Acosta, líder en contenido de pesca/ Moisés Mendoza

Jorge Acosta agregó que el listado de registro superó las expectativas, ya que no solamente participarán pescadores de Sonora, sino de diferentes regiones de la República Mexicana. "Hay personas de Puebla, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Sonora, entre otros. Esperamos entre 30 y 40 embarcaciones. Que para que sea su primera edición es un gran éxito. Será el primero de muchos que se hagan en San Carlos".

Todo está listo

Será este sábado a las 6:00 horas cuando se haga el disparo para la salida de las embarcaciones. Los competidores tendrán de las 15:00 a las 17:00 horas para la recepción y pesaje de ejemplares capturados. Cabe destacar que la competencia contará con una atractiva bolsa en premios, que va de los 150 mil pesos en efectivo para el equipo ganador, 50 mil al segundo y 20 para el tercer puesto.

Gran evento de apertura / Moisés Mendoza

Además, habrá 5 mil pesos en juego a la mejor pieza capturada, mejor conocida como Jack Pot especial. Y no solo eso, igualmente, quien resulte ganador del certamen podrá obtener su boleto a la gran final del serial Fishing in the Five 2025-2026, a celebrarse del 11 al 12 de julio en La Paz, Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui