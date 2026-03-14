Barcelona recupera a Gavi pero sigue teniendo cuatro bajas por lesión para la jornada 28 de LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona se encuentra en uno de los puntos más críticos, pues además de haber comenzado a disputar las eliminatorias de la Champions League, encabezan la pelea por el título de LaLiga. Precisamente para la siguiente jornada del certamen español, los comandados por Hansi Flick presenciarán el regreso a las canchas de Gavi, aunque seguirán golpeados por cuatro ausencias.

El centrocampista andaluz ha visto truncada su carrera en varias ocasiones, ya que, a pesar de solo tener 21 años, se ha enfrentado a las lesiones más serias para cualquier deportista; en noviembre del 2024, Gavi regresó a la cancha tras estar fuera por más de un año debido a una ruptura de ligamento cruzado anterior. Apenas habían transcurrido siete meses cuando, en agosto del 2025, una nueva lesión parecía aquejarlo.

Tras haber intentado una rehabilitación conservadora, el 23 de septiembre se anunció mediante un parte médico que Pablo Páez Gavira sería sometido a una cirugía reparadora en el menisco interno de su rodilla derecha. Desde entonces, habían transcurrido más de 200 días hasta que Hansi Flick anunció que su rehabilitación había concluido y podrá ver actividad contra el Sevilla.

?Gavi gives everything for this club. I'm very happy he's back.? pic.twitter.com/sGwOckTDE3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 14, 2026

No todas son buenas noticias

Las buenas sensaciones por el regreso del mediocampista juvenil se ven opacadas luego de que se confirmaran las cuatro ausencias permanentes en la plantilla 'blaugrana'. La más antigua es la de Andreas Christensen, quien sufrió una rotura muscular en diciembre del 2025 y desde entonces no ha podido regresar a las canchas; tampoco se podrá contar con Frenkie de Jong, quien continúa su recuperación desde finales de febrero.

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First-team player Frenkie de Jong sustained an injury to the distal biceps of his right leg during this morning’s training session.



Medical tests have confirmed that the expected recovery period will be approximately five to six weeks. pic.twitter.com/2irBhMoAG2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2026

El listado de bajas se completa con dos nombres importantes, los mismos que se lesionaron en el mismo encuentro. La derrota ante el Atlético de Madrid dejó más que la eliminación de la Copa del Rey, ya que Jules Koundé y Alejandro Balde sufrieron un par de temas musculares, siendo el segundo el más grave, ya que se estima que podría estar hasta por un mes fuera de circulación.

#Deportes | Barcelona paga caro la derrota ante el Atlético de Madrid: dos defensas quedan fuera por lesión ?uD83DuDC65uD83EuDD15https://t.co/WhGVuZr3eV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

El Barcelona parte como favorito para su siguiente compromiso en LaLiga; los dirigidos por Hansi Flick se enfrentarán al Sevilla este domingo, 15 de marzo, a las 09:15 horas (horario CDMX). Días después, se jugarán la clasificación a los cuartos de final en la Champions League ante el Newcastle.

Fuente: Tribuna del Yaqui