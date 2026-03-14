Barcelona vs Sevilla EN VIVO; horarios y canales para VER al líder de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Barcelona regresará a sus actividades en LaLiga, competencia en la cual se encuentra como líder y buscará aumentar el 'colchón' durante la jornada 28. Los comandados por Hansi Flick parten como favoritos para enfrentar al Sevilla, a quienes deberán vencer para volver a interponer tierra de por medio con su más cercano perseguidor mientras se entra a la recta final del certamen.

El conjunto 'blaugrana' ha sido el equipo más constante en la cima de la tabla; Barcelona acumula 22 triunfos, un empate y cuatro derrotas en los 27 compromisos disputados, con los que suman 67 unidades. El Real Madrid los sigue de cerca con solo un punto de diferencia, aunque el conjunto blanco ya tuvo su duelo de la jornada, donde venció al Elche con marcador de cuatro anotaciones por una.

El partido más reciente para el Barcelona en LaLiga fue ante el Athletic Club, ante quienes sufrieron de más, pero terminaron venciendo con la mínima diferencia posible. En el minuto 68, Lamine Yamal sacó una jugada de otro encuentro; el joven atacante recibió el balón en la banda derecha para luego encarar y meter un disparo esquinado, el cual perforó el arco por el ángulo superior izquierdo.

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En contraparte, el Sevilla se encuentra relegado al puesto 14 de la tabla, con solo ocho triunfos, siete empates y, en cambio, han sufrido 12 derrotas, lo que lo deja con apenas 31 unidades y librando por un corto margen los puestos de descenso. Los 'blanquirrojos' han venido a menos en las últimas semanas, ya que en sus cinco compromisos más recientes, solo suman un triunfo y, en cambio, tienen cuatro empates.

El Barcelona tendrá una importante reincorporación para este duelo, pues luego de más de 200 días en rehabilitación tras haber sido operado de la rodilla, Gavi podrá regresar a una cancha profesional. El mediocampista había sido sometido a un procedimiento para reparar el menisco interno derecho en septiembre y, de acuerdo a lo comentado por Flick, ya fue dado de alta, aunque su actividad será paulatina.

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Horarios del Barcelona vs. Sevilla

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Domingo, 15 de marzo

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Fuente: Tribuna del Yaqui