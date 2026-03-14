Cadillac protagoniza un desastre en el GP de China; 'Checo' Pérez arrancará en último lugar

Ciudad de México.- Después de las buenas lecturas que se tuvieron en la primera carrera de la temporada 2026, Cadillac está enfrentando problemas serios con sus monoplazas en el Gran Premio de China. La unidad de potencia en el MAC-26 de Sergio Pérez continuó presentando fallas, por lo que el mexicano tendrá que partir desde la última posición en la prueba dentro del Circuito Internacional de Shanghái.

Estos problemas comenzaron desde la única prueba de entrenamientos del fin de semana, donde su actividad estuvo limitada por los distintos problemas con su auto, incluyendo una falla en la bomba de combustible, la misma que no permitió salir a pista para la clasificación en la Sprint Race. La pesadilla para el mexicano continuó en la carrera corta, donde finalizó 19 luego del retiro de tres rivales.

#Deportes | 'Checo' Pérez sufre grave problema en su monoplaza; arrancará último en la Sprint Race de China uD83CuDFCE???https://t.co/wHAHvszO38 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Así fue la clasificación de 'Checo'

El jalisciense saltó a la pista apenas se abrió la oportunidad y, usando un compuesto suave, lo mejor que pudo marcar fue un deficiente 1:37.524, lo cual lo colocó en el último lugar. La diferencia en cuanto a la velocidad del resto de la parrilla fue muy evidente, ya que el mejor tiempo para Pérez Mendoza estuvo a cuatro segundos de diferencia de lo hecho por George Russell en la misma Q1.

Luego de apenas cuatro vueltas, Sergio regresó a los pits para que le realizaran los ajustes necesarios y, con tres minutos para la bandera de cuadros, saltó a la pista a intentar mejorar su tiempo. Conscientes de que no tenían el potencial para pasar a la segunda ronda de clasificación, la intención de la escudería estadounidense era salir de la última posición de la parrilla, lo cual no pudieron lograr.

uD83DuDE31 ¡El Cadillac de 'Checo' Pérez se estaba desarmando!



uD83DuDC40 Así terminó la carrera Sprint del Gran Premio de China.



uD83DuDCF7 Vía IG: martintrenklerf1 pic.twitter.com/1vl5VRSHiR — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 14, 2026

Si bien 'Checo' pudo bajar seis décimas a lo logrado en su primer intento, no bastó siquiera para salir del sótano de la clasificación y finalizó con más de un segundo de diferencia al lugar 21 que se llevó Lance Stroll. Las primeras fallas del fin de semana fueron sobre el sistema de combustible, pero de acuerdo a la información extraoficial, este nuevo problema se debió a la unidad de potencia.

En contraparte, Kimi Andrea Antonelli se llevó la pole position, con lo cual se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograrlo; George Russell, su compañero en Mercedes, completa la primera línea de salida, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El Gran Premio de China se disputará este domingo, 15 de marzo, a la 1:00 horas (horario CDMX).

The push continues into Race Day ?? pic.twitter.com/BA9Y4C8r9g — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui