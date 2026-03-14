'Checo' Pérez estalla por fallas de Cadillac tras quedar último rumbo al GP de China: "Muy lamentale"

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la paciencia en Sergio Pérez está llegando a su fin luego de las múltiples fallas que ha enfrentado en su monoplaza y que lo harán partir en la última posición durante el Gran Premio de China. El piloto mexicano volvió a lamentar que Cadillac no ha encontrado el origen de las constantes fallas en su auto, lo cual ha condicionado su actividad en la pista.

Apenas el MAC-26 rodó los primeros metros en el Circuito Internacional de Shanghái, el jalisciense comenzó a dar retroalimentación sobre los problemas, mismos que lo hicieron perderse la clasificación para la Sprint Race al no poder arreglar una falla en la bomba de combustible. El tema se agudizó en la carrera corta, ya que, además de la falta de velocidad, su monoplaza estuvo perdiendo varias partes del paquete aerodinámico.

La pesadilla se extendió a la clasificación para la prueba principal, donde el monoplaza volvió a tener fallos; aunque ahora, fueron en la unidad de potencia. 'Checo' apenas pudo hacer dos intentos exitosos, aunque estuvieron a más de cuatro segundos de lo marcado por el líder, y terminó quedando fuera en la misma Q1.

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Ante esto, el mexicano se mostró visiblemente más molesto que las jornadas anteriores y catalogó como algo lamentable la exhibición brindada por el equipo estadounidense. "Desafortunadamente, la clasificación se vio comprometida", comenzó en su declaración.

Llegamos tarde, perdimos una tanda de vueltas y luego tuve un problema con la entrega de energía que nos costó mucho tiempo, así que fue muy lamentable".

Del mismo modo, lamentó que no pudieron exponer el verdadero ritmo que tenían, pues considera que tenían el potencial de al menos superar a Fernando Alonso y Lance Stroll. "Creo que había bastante más potencial en el auto y espero que mañana podamos tener una buena carrera con los Aston Martin y darles pelea".

Sobre la estrategia a llevar en la carrera, Sergio Pérez aceptó que es incierta, pues los datos en la Sprint Race arrojaron un desgaste excesivo en el neumático frontal izquierdo, por lo que deberán analizar los cambios que se deberán hacer en el paquete aerodinámico. Sergio Pérez intentará remontar posiciones al partir del fondo en el Gran Premio de China, el cual se llevará a cabo a la 01:00 horas (horario CDMX) de este domingo, 15 de marzo.

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Fuente: Tribuna del Yaqui