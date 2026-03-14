Daniel 'Venadito' Herrera noquea a Ricardo Arce y le lanza un reto al 'Elegante' Hernández

Ciudad Obregón, Sonora.- Daniel Herrera no defraudó; al contrario, el 'Venadito' superó las expectativas, ya que terminó con el invicto del peligroso noqueador Ricardo Arce, en el combate estelar que se realizó este viernes 13 de marzo en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón.

El orgullo de Vícam, Sonora, demostró que vive un gran momento, pues aunque en la previa se esperaba un choque más cerrado, Herrera no dejó ninguna duda, fulminando en el segundo asalto al 'Lobito', que llegaba con una marca de 8-0 y siete nocauts, además de ser parte de la dinastía Arce.

Desde que sonó la campana, Luis Daniel Herrera puso en evidencia su fortaleza, conectando con combinaciones largas de golpes; aunque el de Sinaloa se fajó en el intercambio y alcanzó a conectar algunas izquierdas, al final la potencia del 'Venadito' salió a relucir para llevarse el episodio.

Ya en el segundo capítulo, otra ráfaga de golpes terminó por mandar a la lona al 'Lobito', por lo que el referí optó por parar la contienda y declarar la victoria del representante de la comunidad yaqui. Con este resultado, Daniel Herrera pone su marca en 10 victorias, seis nocauts y tres empates.

En entrevista para TRIBUNA, el ganador de la velada reconoció que fue el gran trabajo que hicieron tanto él como su esquina comandada por Óscar Álvarez, las claves que le dieron la victoria. "Nos preparamos muy duro, nos preparamos para noquear y se dio el resultado".

Además, el prospecto sonorense afirmó que está listo para las mejores peleas, y que tiene cuentas pendientes con otro de los boxeadores a seguir que tiene el estado, Erick 'El Elegante' Hernández. "Es la pelea que la gente quiere ver, yo estoy listo, esperemos que se pueda dar".

Cabe destacar que el invicto Erick 'El Elegante' Hernández volverá al ring el próximo 27 de marzo igualmente en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, frente al peligroso Nicolás Beltrán, en un duelo a 10 asaltos en la división superpluma.

Resto de la velada

En el duelo coestelar, el cajemense Víctor Peñuñuri se impuso en un cerrado combate al sinaloense Jassiel Sánchez. Con este resultado, el cajemense pone su récord en siete victorias, dos derrotas, un empate y tres nocauts. Además, este duelo fue su regreso a casa, después de protagonizar peleas en Estados Unidos.

Víctor Peñuñuri con la mano en alto

Mientras que Mario Valenzuela regresó a casa después de su paso en el Reino Unido. El 'Suavecito' se impuso por la vía rápida a Francisco Barrera. A su vez, Tadeo Chaira sumó su tercer triunfo como profesional, noqueando a Omar González.

Fuente: Tribuna del Yaqui