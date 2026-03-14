Ferguson se viste de héroe una vez más y le da a Rayos su primera serie del torneo Cibacopa ante Halcones

Hermosillo, Sonora.- Rayos de Hermosillo protagonizó lo que hasta el momento es su mejor serie de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto Cibcopa, al barrer en la Arena Sonora a los Halcones de Ciudad Obregón este sábado 14 de marzo.

Al igual que el primer duelo, el segundo fue un auténtico juegazo, donde los de la H terminaron por llevarse el resultado por solamente un punto; 90-89 y con eso además, conquistar su primera serie del certamen y agarrar confianza en el cercano cierre de la primera vuelta.

Victoria electrizante en la #CIBACUP @salsahuichol de Rayos De Hermosillo??? pic.twitter.com/P9ung09p6P — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 15, 2026

Vibró la duela

El compromiso de este sábado fue de locura desde el inicio; el conjunto emplumado puso a su mejor quinteta y dio resultados, asegurando el primer cuarto 27-25. Al siguiente periodo, los locales sacaron su garra, dándole la vuelta a la pizarra y terminando la primera mitad de las acciones 48-47. El tercer cuarto fue nuevamente ‘emplumado’, al totalizar 23 unidades más, a cambio de 16 de Rayos, dándole la vuelta a los cartones 64-70, dejando con esto un cierre de locura y así lo fue.

Ferguson, otra vez

Halcones intentó en los últimos minutos asegurar el encuentro, pero fue en los segundos finales cuando Rayos despertó y castigó a la defensiva cajemense. Justamente cuando faltaban tres segundos para finalizar la noche, Romeao Ferguson se vistió de héroe encestando la canasta con la que terminaron por llevarse el partido.

Fue el propio Ferguson el más encendido por Hermosillo, sellando una jornada de 26 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias. Por Halcones regresó Justin Trevon Moss y salió inspirado, con 22 unidades y seis rebotes, que no fueron suficientes para evitar la caída en la capital de Sonora. Con este resultado, Rayos mejora su marca en seis victorias y seis descalabros, ocupando el octavo lugar de la tabla.

¡Jugada acrobática por parte de Halcones de Obregón! uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 pic.twitter.com/ifmrZagf0T — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 15, 2026

Mientras que Halcones deja su récord en nueve victorias con cinco derrotas, posicionados hasta el momento en el segundo lugar de la tabla. La próxima parada de los cajemenses será el 17 de marzo en la casa de los Caballeros de Culiacán. Mientras que los Rayos de Hermosillo recibirán un día después a los Astros de Jalisco en otra complicada serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui