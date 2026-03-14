Fiesta en Guadalajara: Chivas goleó a Santos Laguna con doblete de la ‘Hormiga’ González

Guadalajara, Jalisco.- Tras varios partidos titubeantes, las Chivas se reencontraron con su versión contundente mostrada a inicios de Clausura 2026 y ahora vencieron de manera cómoda a un endeble Santos Laguna. La estrella del encuentro fue Armando González, quien con sus dos anotaciones, amarró las tres unidades para el Guadalajara.

Tal y como dictaba el pronóstico, el 'Rebaño Sagrado' dominó el encuentro de inicio a fin ante un rival que poco o nada ofreció en la cancha del Estadio Akron. Este resultado regresa a las Chivas dentro de los tres mejores clasificados, mientras que deja al conjunto de la Comarca Lagunera más hundido en la última posición de la tabla, con apenas una victoria conseguida en los 11 partidos disputados.

Así fueron las anotaciones de Guadalajara

La primera diana de la tarde llegó en el minuto 11 y fue resultado de una gran jugada colectiva por parte de Chivas; Omar Govea jaló la marca a la zona central y después puso un pase filtrado para Efraín Álvarez, quien a su vez sirvió una diagonal al manchón penal. En plena carrera, Roberto Alvarado definió de primera intención, pero su disparo fue atajado, aunque el rebote le cayó a González, quien no perdonó y puso el uno por cero.

Luego de varias oportunidades desperdiciadas, el dos por cero llegó luego de dos pases verticales por parte del 'Rebaño Sagrado'. Diego Campillo inició las acciones desde la última línea y conectó un pase de 40 metros con Richard Ledezma; a su vez, el mediocampista puso una diagonal para la 'Hormiga', quien venía cerrando al segundo poste y terminó definiendo de zurda.

ESTO ES ARTE.



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La 'cereza en el pastel' llegó en el agregado de la segunda mitad, cuando la ofensiva rojiblanca se volvió a acoplar para meter una anotación de película. Brian González encaró por la banda izquierda y puso un centro razo al punto penal, el cual fue definido de 'taquito' por Ricardo Marín para poner el tres por cero definitivo y encender la fiesta en la casa del Guadalajara.

Con este resultado, los comandados por Gabriel Milito se encuentran en la tercera posición de la tabla, aunque esto se pudiera modificar con el resto de compromisos de la jornada. Para la siguiente semana, las Chivas buscarán continuar con su invicto en el Estadio Akron cuando reciban al León FC.

Fuente: Tribuna del Yaqui