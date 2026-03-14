Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto armado en Medio Oriente

Ciudad de México.- Tras varios meses en especulaciones, la Fórmula 1 ha confirmado la cancelación del Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita al considerar dichas naciones como una zona de alto riesgo. Estas carreras fueron eliminadas de la programación y no se buscará reemplazarlas, por lo que la temporada pasará de tener 24 compromisos a solo 22.

El precedente sobre esta decisión se tuvo hace varias semanas cuando la misma FIA anunció la etapa inaugural para el Campeonato Mundial de Resistencia 2026, el cual justamente sería realizado en el Circuito Internacional de Bahréin. A diferencia de lo acontecido en la F1, el WEC dejó abierta la posibilidad para reprogramar la fecha a finales de año si las condiciones de seguridad se consideran suficientes.

El anuncio se dio en un comunicado oficial publicado en las redes sociales y canales oficiales de la F1, donde dejaron en claro que esta decisión se tomó luego de varias juntas y una exhaustiva revisión. "Debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril".

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en el mes de abril. Esta decisión se ha tomado en plena consulta con el Grupo de Fórmula Uno, los promotores locales y nuestros clubes miembros en la región".

Mohammed Ben Sulayem, presidente del organismo rector del automovilismo a nivel internacional, aseguró que todas las decisiones tomadas son poniendo como prioridad la seguridad de los pilotos, además de cualquier persona que está relacionada con la realización de dichos eventos. "La FIA siempre antepondrá la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y de nuestros colegas".

Por último, se estableció que no solo las actividades de la F1 en la región quedan indefinidamente suspendidas, sino que también dichas medidas llegan a las categorías de soporte. "Las rondas de la FIA Fórmula 2, la FIA Fórmula 3 y la F1 Academy tampoco se llevarán a cabo en las fechas previstas".

An update from Stefano Domenicali, President and CEO of Formula 1



Following the news that we will not be racing in Bahrain or Saudi Arabia in April#F1 pic.twitter.com/ELoRwxwRpj — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Debido a estas modificaciones, la temporada 2026 tendrá un atípico parón de primavera, el cual se extenderá por más de un mes. Luego de celebrarse el Gran Premio de Japón, las escuderías tendrán un total de 37 días libres para la siguiente carrera en Miami; justo en este intermedio debían ser disputadas las pruebas que ahora aparecen como canceladas en el calendario.

Fuente: Tribuna del Yaqui