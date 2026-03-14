Isaac del Toro protagoniza épica remontada y se perfila al título del Terreno-Adriático 2026

Ciudad de México.- A falta de una jornada para que finalice la edición 2026 del Tirreno-Adriático, Isaac del Toro tiene prácticamente asegurado el 'Tridente' que lo acredita como el campeón de la prueba. El pedalista mexicano protagonizó una remontada memorable para llevarse la sexta etapa y poner una ventaja monumental ante su más cercano perseguidor en la clasificación general.

El sexto día de actividades comenzó en San Severino Marche y no finalizó hasta llegar a Camerino, un trayecto que constó de innumerables escaladas exigentes que exigió al máximo el físico de todos los competidores. Durante la mayor parte de la etapa, se tuvo un compacto y extenso pelotón que administró el ritmo para aguantar las distintas montañas que cruzaba el trazado, hasta llegar a los kilómetros finales donde los punteros marcaron el ritmo.

Giulio Pellizzari y Giulio Ciccone, quienes arrancaron el día como los favoritos para llevarse la prueba, intentaron imponer la velocidad y obligaron al grupo de líderes a no perderle la huella. Uno de ellos fue el 'Torito', quien tuvo que cambiar el ritmo en un par de ocasiones para no dejar ir a los dos competidores que se peleaban el liderato.

En ciertos rectores, el pedalista mexicano quedaba relegado por varios segundos, los cuales aprovechaba para recobrar las energías y poder lanzarse al ataque de nueva cuenta. Tras haber resistido varios embates de Matteo Jorgenson, el nacido en Ensenada, Baja California, comenzó su épica remontada, la cual se concretó a los pocos metros de la meta.

Pellizzari, rival de Isaac en la tabla general, lanzó un ataque para intentar asegurar la victoria en la etapa, pero este fue respondido con éxito por Del Toro, quien le siguió el ritmo y esperó el momento justo para pasarlo. A escasos metros de la meta, el mexicano cambió el ritmo para cruzar la línea en el primer lugar.

What Torito wants, Torito gets.



And today, he wanted the win uD83CuDFC6



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Con este resultado, Isaac del Toro no solo se reafirmó como líder del Terreno-Adriático 2026, sino que aumentó la ventaja que tiene con Pellizzari a más de 40 segundos. Ahora, el mexicano es quien se perfila como favorito a llevarse el título y, con solo una etapa pendiente, tiene prácticamente asegurado el triunfo en una de las pruebas más relevantes antes de que llegue el Giro de Italia.

Clasificación general del Tirreno-Adriático 2026 tras la sexta etapa

Isaac del Toro - 24:57:20 Giulio Pellizzari - +0:42 Matteo Jorgenson - +0:43 Tobias Halland Johannessen - +1:15 Primož Roglic - +1:21 Giulio Ciccone - +1:26 Santiago Buitrago - +1:49 Ben Healy - +1:55 Magnus Sheffield - +2:02 Alessandro Pinarello - +2:06

Stage victory and three leader’s jerseys.



What a day for @ISAACDELTOROx1 and the whole team at #TirrenoAdriatico .



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Fuente: Tribuna del Yaqui