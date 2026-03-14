Italia da la campanada; vence a Puerto Rico y avanza a semifinales en el Clásico Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.- Italia sigue siendo el 'caballo negro' en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de vencer a Puerto Rico en un emocionante duelo que finalizó con pizarra de ocho anotaciones por seis. La novena 'Azzurra' ya se encuentra instalada en las semifinales y ahora está en espera de conocer a su siguiente rival en la pelea por el título.

El ganador del encuentro fue Sam Aldegheri; el zurdo perteneciente a los Anaheim Angels trabajó por espacio de 1.2 entradas, en las cuales apenas permitió dos imparables y una carrera limpia. En contraparte, el estelar Seth Lugo fue quien cargó con la derrota tras recibir cuatro anotaciones con solo un tercio de entrada retirado.

El cuadro boricua fue quien golpeó primero en la pizarra, ya que en la misma parte alta de la primera entrada, Willi Castro inauguró la cuota de anotaciones con un panorámico cuadrangular solitario. La respuesta italiana no se hizo esperar, pues Vinnie Pasquantino, Dominic Canzone, Jac Caglianone y J.J. D'Orazio comandaron un rally de cuatro anotaciones en el cierre del mismo rollo que les dio la ventaja, misma que no volvieron a ceder.

Dominic Canzone and Jac Caglianone combine to drive in 2 more for Team Italy uD83EuDD0C pic.twitter.com/C9CZj16JhJ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Puerto Rico se acercó en la apertura del segundo capítulo cuando, con caja llena, Martín Maldonado fue golpeado por un lanzamiento, cayendo la anotación de caballito. Pese a la gran oportunidad, la novena latinoamericana no pudo anotar más carreras y terminó dejando las bases congestionadas.

El punto de inflexión en el encuentro llegó en el cuarto rollo cuando, con las bases llenas, Andrew Fischer conectó un doblete que estuvo a un metro de abandonar el terreno de juego y se convirtió en un batazo de dos anotaciones. D'Orazio puso el ocho por dos parcial con un doble de terreno.

Back-to-back two-run doubles for Team Italy! uD83CuDDEEuD83CuDDF9 pic.twitter.com/pwdiCFl425 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

La novena puertorriqueña se acercó en el octavo rollo con un racimo de cuatro anotaciones, lo cual ayudó a poner dramatismo en la parte final del encuentro. Pese a la insistencia por parte de Puerto Rico para completar la remontada, Italia terminó llevándose el triunfo y avanzó por primera ocasión en su historia a las semifinales del certamen; ahora, los dirigidos por Francisco Cervelli esperarán a su siguiente rival, el cual saldrá de entre Venezuela y Japón.

TEAM ITALY IS HEADING TO THE #WORLDBASEBALLCLASSIC SEMIFINALS uD83EuDD0C pic.twitter.com/D3Juz1ccxx — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui