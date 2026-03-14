Kimi Antonelli hace historia en la F1 y se lleva la pole position para el Gran Premio de China 2026

Ciudad de México.- Mercedes sigue imponiendo su dominio en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ya no solo con George Russell, sino también con Kimi Antonelli. El piloto italiano se convirtió en el más joven en conseguir una pole position en la historia de la categoría y partirá desde la primera posición para el Gran Premio de China.

Antonelli frenó el cronómetro en un 1:32.064, superando a su propio compañero de equipo que arrancará desde el segundo cajón de la parrilla al cruzar la meta con más de dos décimas de diferencia. Tras haber lidiado con imperfectos en el primer día de actividades, los Ferrari lograron recuperar terreno, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc ocuparán la segunda línea en la formación de salida.

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A maiden @pirellisport Pole Position for Kimi Antonelli! uD83DuDCAA



Let's head onboard for his Q3 lap in Shanghai ??#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/KuLAd5UFm4 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

El acomodo por equipos continúa con Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren que arrancarán en quinto y sexto de manera respectiva; Pierre Gasly fue la sorpresa de la clasificación, pues con su Alpine, logró meterse a la séptima posición. Max Verstappen tuvo que sortear distintos problemas con el monoplaza y se tendrá que conformar con partir desde el octavo lugar.

La decepción del fin de semana se la está llevando Cadillac, ya que siguieron sin poder solucionar los desperfectos del MAC-26, los cuales afectaron de manera directa a Sergio Pérez. El mexicano enfrentó graves problemas con la unidad de potencia y partirá desde la última posición en el Gran Premio de China.

Antonelli hace historia

Andrea Kimi rompió dos marcas con su fenomenal desempeño en el Circuito Internacional de Shanghái; el piloto de Mercedes se convirtió en el más joven en toda la historia de la F1 en conseguir una pole position con 19 años y 202 días. Antonelli logró romper la marca del histórico Sebastian Vettel, el cual lo había logrado a los 21 años, 2 meses y 11 días mientras conducía para Toro Rosso en 2008.

Grande Kimi! uD83DuDE4C



Antonelli topples Sebastian Vettel's record by quite a margin uD83DuDE2E?uD83DuDCA8#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/F5EkgsXmnl — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Antonelli también se convirtió en el primer italiano en conquistar la clasificación en más de una década, pues el más reciente había sido Giancarlo Fisichella el 29 de agosto de 2009 en Spa Francorchamps. Andrea Kimi intentará mantenerse en la punta de la carrera cuando se apaguen los semáforos y se dé inicio al Gran Premio de Chima.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! uD83DuDC4F



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ??#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui