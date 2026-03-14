La embarcación Amante se llevó la bolsa mayor del Torneo Maja El Grande Esto es Pesca en San Carlos

Guaymas, Sonora.- Con el mar en calma y un clima agradable que favoreció la actividad en el agua, San Carlos fue escenario este sábado del primer torneo de pesca deportiva Maja el Grande, Esto es Pesca, competencia enfocada en la captura de jurel yellowtail que reunió a 34 embarcaciones y pescadores provenientes de distintos puntos del país.

La jornada arrancó a las 6:00 de la mañana desde el muelle del hotel Marinaterra, punto de salida para los equipos que se internaron en las aguas del Mar de Cortés en busca de los ejemplares que marcarían la diferencia en la báscula. Participaron pescadores de Sonora, Baja California, Puebla, Chihuahua, Jalisco y otros estados, en una jornada que combinó competencia y convivencia entre aficionados a la pesca deportiva.

Jorge Acosta con el primer Jurel Yellowtail

El torneo se disputó bajo un formato por equipos en el que el resultado final se definió con la suma del peso de tres jureles presentados en el pesaje oficial. Tras varias horas de actividad en el mar, las embarcaciones comenzaron a regresar al muelle para el cierre de la jornada, que culminó a las 17:00 horas con el pesaje.

Ganadores

La embarcación Amante, integrada por Mark Prike, Dave Butrum, David Allen, John King, Carlos King y Kenneth Díaz, se quedó con el primer lugar al registrar 30.75 kilogramos con sus tres ejemplares. El equipo también capturó el jurel más grande del torneo, de 12.150 kilogramos, para quedarse con el premio principal de 150 mil pesos y el jackpot de 110 mil 500 pesos.

Los ganadores con su premio

El segundo lugar fue para Chasin Mavericks, conformado por Daniel Bours, Enrique Salmón, Pablo Bours, Víctor Bours, José Valenzuela y Rodolfo Valenzuela, con un peso total de 27.95 kilogramos, ganadores de una bolsa de 50 mil pesos. El tercer puesto correspondió a La Chula, integrada por Roberto González, Rodolfo Soto y Pedro Duarte, que presentó en la báscula un total de 27.650 kilogramos y se llevaron 20 mil pesos. Cabe destacar, que también el equipo que se quedó con el primer lugar, obtuvo su pase directo a la gran final del serial Fishing in the Five 2025-2026, a celebrarse del 11 al 12 de julio en La Paz, Baja California.

Gran jornada en San Carlos

Organizado por Maja y Esto es Pesca, el torneo se desarrolló en condiciones favorables para la pesca y reunió a decenas de aficionados y pescadores experimentados en una jornada marcada por la emoción en el mar y la expectativa durante el pesaje final.

Fuente: Tribuna del Yaqui