Leyenda de las Grandes Ligas es dado de baja por Estados Unidos y se retira del Clásico Mundial de Beisbol

Texas, Estados Unidos.- La selección de Estados Unidos, a pesar de los altibajos, sigue en la lucha de conquistar el Clásico Mundial de Beisbol, el viernes derrotó a Canadá y se instaló en la ronda de semifinales, donde este domingo 15 de marzo se medirá ante República Dominicana.

Pero a horas de este duelo, el conjunto de las 'Barras y las Estrellas' confirmó la baja de una de sus principales figuras: Clayton Kershaw, de quien ya se había anunciado su retiro la temporada pasada, pero regresó para participar en el Clásico, donde no jugó ningún partido.

El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional y una de las más grandes figuras de Los Ángeles Dodgers durante 18 años permanecerá con la selección estadounidense durante todo el torneo, pero ya no como jugador, sino como parte del cuerpo invitado.

In the final game of his illustrious career, Clayton Kershaw gets a beer delivered to him in the bullpen uD83DuDE02uD83DuDE02pic.twitter.com/fStztrGCdd — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) March 14, 2026

El cerrador de los Toronto Blue Jays, Jeff Hoffman, reemplazará a Clayton Kershaw y llega justo a tiempo, pues en el duelo de las semifinales necesitarán un brazo que ayude a apagar la ofensiva de los caribeños, que vienen de destrozar a Corea del Sur en los cuartos de final.

Hoffman viene de un gran presente; la campaña anterior cerró 59 duelos con los de Canadá, la mejor marca de las Grandes Ligas, con un récord de 9-7, 33 salvamentos y una efectividad de 4.37 en su primera edición con el equipo, siendo el pilar del bullpen de los campeones de la Liga Americana.

El veterano de 10 años es conocido en el diamante, ya que también ha portado los colores de Colorado Rockies, los Cincinnati Reds y los Filis, además de que fue seleccionado para el Juego de Estrellas con Filadelfia en 2024, en lo que fue uno de sus mejores años como profesional.

La selección de Estados Unidos se enfrenta a la República Dominicana este domingo en Miami, en un compromiso programado a las 17:00 horas. Paul Skenes lanzará por los locales, mientras que Luis Severino hará lo propio por los del Caribe, así que se espera una auténtica guerra monticular.

Clayton Kershaw has been removed from Team USA’s roster for RP Jeff Hoffman - marking the end of his professional baseball career.



Thank you, Kersh, for all the memories! uD83DuDC99 pic.twitter.com/oVW8Gizgfo — MLB (@MLB) March 14, 2026

Hasta el momento, Estados Unidos, República Dominicana e Italia son los equipos que ya cuentan con el boleto a las semifinales del Clásico Mundial. El último pase se lo repartirán entre Japón y Venezuela, que saltarán al campo este mismo sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui