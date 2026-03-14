Monterrey deja ir la victoria y sufre un agónico empate ante Juárez en el Clausura 2026

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Lo que al inicio pintaba para ser un partido de trámite para Rayados de Monterrey, terminó finalizando en un agónico empate con sabor a derrota. El conjunto regiomontano dejó ir la ventaja de último minuto y repartieron unidades ante los Bravos de Juárez en la jornada 11 del Clausura 2026.

El inicio del encuentro marcó un rumbo totalmente distinto a lo visto en la recta final del mismo, ya que un gol de vestidor hizo pensar a los elementos de 'La Pandilla' que ya se tenía el juego en la bolsa. Con apenas un minuto en el reloj, Uroš Ðurdevic recibió un pase filtrado y, luego de quitarse al guardameta rival, definió con el arco vacío para poner el uno por cero en el despertar del encuentro.

¡Goool de Monterrey! En menos de un minuto, 'Djuka' anota el primero para los de Nico Sánchez,



1' @fcjuarezoficial 0-1 @Rayados #LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/hgzOEQId9b — FOX (@somos_FOX) March 14, 2026

Cuando la visita lucía bien establecida en la cancha del Olímpico Benito Juárez, Bravos sorprendió al mover las redes con un certero cabezazo al minuto 8, aunque dicha diana fue invalidada por posición adelantada. Ambas escuadras fueron muy propositivas en ataque y, luego de desperdiciar varias oportunidades claras de anotación, fue Monterrey el que logró modificar el marcador parcial con un disparo de larga distancia de Jesús Manuel Corona.

Luego del descanso, los dirigidos por Pedro Caixinha tuvieron un reaccionar rápido, pues apenas en el 49', descontaron con un testarazo de Jairo Torres. El punto de inflexión del encuentro llegó al minuto 56, cuando Víctor Guzmán fue expulsado por una doble tarjeta amarilla, dejando a los fronterizos con superioridad numérica.

¡GOOOOL! ¡Gol de Bravos! Gran asistencia de 'Puma' Rodríguez para que Jairo Torres acerque a los locales.



50' @fcjuarezoficial 1-2 @Rayados #LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/Q0YPxLjQxG — FOX (@somos_FOX) March 14, 2026

A partir de ahí, Juárez fue quien tuvo el control total del encuentro e inclusive lograron igualar el marcador antes del 70', aunque de nueva cuenta, el gol fue invalidado tras una revisión en el VAR. Luis Cárdenas, arquero de Rayados, fue quien se convirtió en la clave para que no terminara convirtiéndose en goleada a favor de los locales.

La zaga defensiva de Rayados estaba pidiendo la hora y, cuando parecía que lograrían aguantar la ventaja en el marcador, terminaron cometiendo una falta dentro del área, sinónimo de la presión constante a la cual fueron sometidos. Óscar Estupiñán tomó el balón y realizó el cobro con éxito desde los 11 pasos, igualando la pizarra a dos anotaciones por bando.

¡GOOOOL DE BRAVOS! Estupiñán anota con el sello de la casa, desde los 11 pasos, para vencer al 'Mochis' Cárdenas e igualar el partido.



90' @fcjuarezoficial 2-2 @Rayados #LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/3ZEkwklbMX — FOX (@somos_FOX) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui