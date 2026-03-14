Real Madrid golea al Elche en la jornada 28 y mantiene viva la pelea por el título de LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid se impuso con categoría a un Elche desangelado para cerrar la diferencia y mantenerse vigente en la pelea por el título de LaLiga. Antonio Rüdiger, Federico Valverde, Dean Huijsen y Arda Güler fueron los artífices de la goleada con la que el conjunto blanco cierra la diferencia con respecto al Barcelona, que marcha en la primera posición del certamen español.

A pesar del abultado resultado en contra del Elche, fueron ellos quienes intentaron imponer sus condiciones en el inicio del encuentro, buscando perforar la última línea del Real Madrid por ambas bandas, aunque las diferentes llegadas no tuvieron éxito. Con el transcurrir de los minutos, los 'Franjiverdes' se fueron perdiendo en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu y, en la recta final de la primera parte, los locales se adelantaron.

Cuando parecía que los protagonistas se marcharían a los vestuarios con un empate sin anotaciones, Rüdiger aprovechó un rebote después de un tiro libre para prenderla de volea desde el punto penal, moviendo las redes por primera ocasión en el día. El ataque blanco no pararía ahí, ya que cuando se jugaba el agregado, Federico Valverde metió un trallazo desde los linderos del área, poniendo el dos por cero parcial.

El inicio de la parte complementaria trajo múltiples cambios para ambas escuadras, aunque el desarrollo del encuentro continuó en la misma tónica y, al 67', Huijsen tuvo su recompensa. Mientras Daniel Yáñez desbordaba por la banda, el defensa central español picó al centro del área y de un cabezazo envió a las redes un centro preciso para el tres por cero.

Al 86', el Elche se acercó en el marcador, aunque no por méritos propios, ya que Manuel Ángel, juvenil del Real Madrid, marcó en propia puerta para poner el tres por uno parcial. La 'cereza en el pastel' llegó justo sobre la hora luego de que Arda Güler metiera un disparo desde su mitad del campo, aprovechando que el arquero rival estaba adelantado para establecer el marcador definitivo.

Luego de varias jornadas con dudas, el Real Madrid dio un golpe de autoridad en el certamen español y se estableció en el camino del triunfo con contundencia. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se encuentran en el segundo lugar de la tabla con solo una unidad de diferencia con respecto al líder, aunque el Barcelona todavía tiene pendiente su duelo del fin de semana.

uD83DuDC4F ¡Un golazo de Güler desde su campo corona la victoria ante el Elche! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui