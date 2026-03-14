Se cae el invitado de lujo: Cristiano Ronaldo no estaría ante México en la reapertura del Azteca

Ciudad de México.- Lo que se pronosticaba para ser una verdadera fiesta ha quedado en incertidumbre luego de que medios cercanos a la Federación Portuguesa de Futbol aseguraran que Cristiano Ronaldo no será tomado en cuenta para la siguiente convocatoria. Esto representaría que CR7 no jugará el amistoso contra la Selección Mexicana, el cual estaba programado como reapertura para el Estadio Azteca (Estadio Banorte).

La incertidumbre comenzó hace un par de semanas cuando el mítico atacante lusitano sufrió una lesión muscular con el Al Nassr y, pese a que en un inicio se preveía que era fatiga, la gravedad se terminó confirmando días después. Un parte médico publicado por el equipo saudí estableció que CR7 había sufrido una lesión en el tendón de la corva y podría estar fuera de las canchas por hasta cuatro semanas.

#Deportes | Revelan el tiempo de recuperación para Cristiano Ronaldo ¿Se perderá el amistoso contra México?uD83DuDE25uD83EuDD15https://t.co/mMzBDxgTZT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

Luego de ello, su participación con Portugal en la fecha FIFA se puso en duda y varios medios cercanos a la FPF han asegurado que desde el organismo ya se tomó la decisión de no convocarlo. El portal Correio da Manhã aseguró que Ronaldo no está en condiciones de jugar el partido ante México.

Dicho medio fue un paso más allá y puso fin a los rumores sobre que CR7 sería convocado, pero no tendría actividad, pues aseguraron que el Al Nassr prefería que se quedara en la plantilla mientras disputan partidos claves en sus aspiraciones por el título de la Saudi Pro League. Esto tendría repercusiones para la Selección Portuguesa, pues se perderían un bono especial que ascendería al millón de euros.

La última actuación sobre Cristiano Ronaldo es la que dio Jorge Jesús, su entrenador en el Al Nassr. El estratega reveló que el problema era más serio de lo que estimaron en un inicio y que el jugador había sido trasladado a Madrid, España, para llevar su recuperación con fisioterapeutas especializados.

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El partido de México contra Portugal, además de servir para la reapertura del 'Coloso de Santa Úrsula', sería de gran utilidad para el combinado 'Tricolor', para afinar detalles de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. Además de su duelo ante el conjunto lusitano, los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Bélgica en la misma fecha FIFA a finales de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui