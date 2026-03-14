Venezuela da el batacazo y elimina a Japón: Habrá nuevo campeón en el Clásico Mundial de Beisbol

Miami, Estados Unidos.- Venezuela firmó este sábado 14 de marzo una de las sorpresas más grandes en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, al protagonizar un auténtico juegazo y dejar fuera a los actuales campeones, Japón, y con esto obtener su boleto a las semifinales.

Este resultado es histórico, ya que los de la vinotinto lucharon y al final remontaron, ganando 8-5 a la escuadra de Shohei Ohtani, que se quedó corto en su lucha por convertirse en bicampeones del torneo más importante en la historia del 'rey de los deportes'.

El juego parecía que sería de los nipones, ya que con un jonrón de la estrella de Los Ángeles en la primera entrada, la escuadra japonesa llegó a dominar el marcador durante tres entradas, antes de una sobresaliente reacción venezolana; un jonrón de dos carreras de Maikel García fue clave para meterse en el duelo en el quinto inning, mientras que un metrallazo de Wylier Abreu, de tres rayitas, puso a los de Sudamérica por delante en el partido que se desarrolló en el LoanDepot Park, de Miami.

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En la novena entrada, Daniel Jesús Palencia se encargó de apagar las luces del estadio decretando el histórico triunfo de su país; inclusive Ohtani, la superestrella del beisbol actual y héroe del triunfo de Japón en 2023, fue a quien le hicieron el último out de la noche.

Cabe destacar que este juego dejó muchos momentos que quedarán para la historia, ya que es la primera vez en el Clásico Mundial que dos primeros bates inician el partido con cuadrangular; en este caso fue Ronald Acuña con Venezuela y Ohtani con los nipones. De hecho, según el Elias Sports Bureau, en la historia del beisbol nunca ha habido un encuentro que comience con jonrones de los dos primeros en el orden ganadores del Premio Jugador Más Valioso.

WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

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La victoria, además de darles el paso a las semifinales, también hizo que la Vinotinto en Miami consiguiera su clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, al ser una de las dos selecciones del continente que mejor ubicadas están en el certamen. Mientras que República Dominicana también garantizó el billete olímpico.

Ya con esto quedaron definidos los duelos de semifinales del Clásico Mundial de Beisbol; Italia, Estados Unidos, Venezuela y Dominicana son los invitados. Este domingo a las 17:00 horas (tiempo de Sonora) se abrirá la actividad con el compromiso entre los caribeños y los locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui