'Checo' Pérez habla sobre su accidente con Bottas en el GP de China: "Yo tuve la culpa"

Ciudad de México.- Tras haber finalizado en última posición, Sergio Pérez dio sus impresiones sobre lo acontecido en el Gran Premio de China, haciendo énfasis en su pequeño accidente con Valtteri Bottas. El piloto mexicano quitó responsabilidad a su compañero en Cadillac, aceptando toda la culpa de la colisión a pesar de que esa acción le costó caer hasta la última posición de la tabla.

Dicho percance se dio en las primeras vueltas de la carrera, cuando 'Checo' había tenido una arrancada fenomenal, superando a un par de sus rivales en la larga recta principal del Circuito Internacional de Shanghái. Al llegar al final del sector 1, Pérez intentó un paralelo con Bottas, pero luego de que el finlandés se quedara sin espacio, terminaron colisionando y Sergio tuvo un trompo que dañó sus neumáticos.

#Deportes | Sergio Pérez (@SChecoPerez) choca con @ValtteriBottas y finaliza último en el Gran Premio de China 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/gWiTMd9GXH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Más allá de enfocarse en las afectaciones que tuvo para el desarrollo de su carrera, el piloto jalisciense recalcó que los dos monoplazas del equipo pudieron continuar y completar la prueba, algo que es valioso para colectar información y seguir implementando desarrollos. "En general, lo positivo es que terminamos intactos. Lo negativo es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en muchas facetas".

Tuve toda la culpa; vi el hueco y fui por él. Pero al verlo, obviamente, Valtteri no tenía más sitio. Afortunadamente, no pasó nada grave. No hubo mala intención".

En ese mismo tenor, Pérez insistió en que lo importante es haber reconocido su error y aclarar que él tuvo la responsabilidad y no su compañero de equipo. Por último, 'Checo' aceptó que el monoplaza tenía potencial para pelear por posiciones, pero luego del contacto, perdió el ritmo y tuvieron que modificar la estrategia. "Lamentablemente, me costó la carrera", sentenció el jalisciense.

Sergio explicó tras la carrera que fue demasiado optimista en su intento sobre su compañero en la arrancada:



"Sí, sí, fue totalmente culpa mía. Vi el hueco y fui por él, pero obviamente Valtteri no tenía adónde ir. Así que sí..." @SChecoPerez #ChineseGPpic.twitter.com/79IOmjhbWK — Yhacbec López uD83DuDC26 ™ (@Yhacbec) March 15, 2026

El Gran Premio de China fue conquistado por Kimi Antonelli, quien impuso su dominio en gran parte de la prueba y cruzó la meta con una cómoda ventaja con respecto a George Russell, su compañero en Mercedes. La tercera posición se la llevó Lewis Hamilton, quien se anotó su primer podio en Ferrari tras una temporada completa vestido con los colores rojo y blanco.

Fuente: Tribuna del Yaqui