Cruz Azul y Pumas reparten puntos con electrizante duelo en la jornada 11 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Cruz Azul y Pumas protagonizaron uno de los duelos más emocionantes de la jornada 11 del Clausura 2026, donde repartieron unidades al empatar con dos anotaciones por bando. El conjunto universitario fue quien más lució en la recta final del encuentro, pues tras estar abajo en el marcador parcial, tuvo que exigirse para igualar los cartones.

La primera mitad del encuentro fue dominada por 'La Máquina', que encontró la manera de adueñarse de la posesión del balón y así neutralizar la ofensiva capitalina en el arranque del partido. Justo después de la media hora de juego llegó el córner con el que se inauguró el marcador a favor de Cruz Azul; tras un servicio pasado, Ditta recentró para encontrar el testarazo de Nicolás Ibáñez, poniendo así el uno por cero.

¡GOOOOOOOL de Cruz Azul! uD83DuDE82uD83DuDD25uD83DuDD25 Nico Ibáñez hace el primer gol del partido y la 'Maquinola' ya le gana a Pumas uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29



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El calvario para Pumas se intensificó en la recta final de la primera mitad, ya que al 42', los cementeros pudieron ampliar la ventaja. La zaga de los locales se perdió, permitiendo que 'Charly' Rodríguez ingresara al área sin marca para después rematar un centro raso, tomando a contrapié a Keylor Navas, quien nada pudo hacer.

uD83EuDD29 ¡GOLAZO DE CRUZ AZUL! ¡Pita, pita, Maquinita! uD83DuDE82?? Charly Rodríguez la mandó a guardar y ojito con su festejo uD83DuDE2CuD83DuDE2C



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Para la parte complementaria, el cuadro universitario salió con un planteamiento más propositivo y, a pesar de que generaron varias oportunidades, el descuento llegó desde los 11 pasos luego de una polémica falta de Ditta. Juninho Vieira se encargó de cobrar la pena máxima, acercando a los locales.

Apenas siete minutos después de la anotación de Pumas, Nathan Silva fue expulsado por una doble amarilla, lo que parecía acabar con las aspiraciones universitarias de lograr la remontada. Pese a ello, los dirigidos por Efraín Juárez no bajaron los brazos y, tras una jugada de varios rebotes, Willer Ditta marcó en propia puerta, concretando el empate a dos anotaciones con más de 10 minutos por jugar.

uD83DuDE31 ¡GOOOOOL DE LOS PUMAS! uD83EuDD2F ¡SE EMPATÓ EL PARTIDO! uD83EuDD29 ¡QUÉ LOCURA ESTAMOS VIVIENDO! ? ¡AUTOGOL DE DITTA!



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El resto del encuentro fue de ida y vuelta, aunque ninguno de los dos equipos pudo mover las redes y se conformaron con repartir unidades. Las recientes polémicas entre estas escuadras fueron un extra que terminó motivando a las más de 40 mil personas que abarrotaron el Estadio Olímpico Universitario, dejando un ambiente digno de Liguilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui