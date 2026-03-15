Estados Unidos vence a República Dominicana y va a la final del Clásico Mundial de Beisbol

Miami, Estados Unidos.- Gunnar Henderson y Roman Anthony conectaron cuadrangulares solitarios en la cuarta entrada y el equipo de los Estados Unidos se impuso por 2-1 ante la República Dominicana y con este resultado selló su boleto a la final del Clásico Mundial de Beisbol.

Dominicana llegó invicto a este duelo y con una impresionante ofensiva de 51 carreras anotadas y 14 cuadrangulares, pero se encontraron ante un oponente que les arrebató las ilusiones e hizo ver mal a su impresionante maquinaria ofensiva, aunque no sin antes dar pelea.

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El vigente Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes retiró a cinco bateadores consecutivos antes de que Junior Caminero le prendiera un sweeper de 84 millas en cuenta de 1-2 y se lo depositó detrás de la barda del jardín izquierdo-central para poner al frente a la escuadra dominicana en el cierre del segundo episodio. Con este tablazo, República Dominicana llegó a 15 vuelacercas en la presente edición del Clásico Mundial, rompiendo la marca de 14 que estaba en poder del equipo de México desde el 2009.

Caminero puso al frente a los caribeños

Pero los estadounidenses respondieron y lo hicieron en grande en la cuarta entrada; primero con Gunnar Henderson que le ganó el duelo a Luis Severino, quien realizó ocho lanzamientos ante el antesalista de los norteamericanos y este le conectó el noveno que vio para enviarlo hasta las gradas del prado derecho-central, un tablazo de 400 pies para igualar el marcador.

Luego, Severino retiró a Will Smith para salir del encuentro y dejar su lugar en la lomita al zurdo Gregory Soto, quien fue recibido por Roman Anthony con otro batazo de cuatro estaciones por el jardín central, para darle la vuelta a la pizarra, por 2-1.

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El encuentro se mantuvo en el alambre durante los siguientes dos capítulos, hasta que en el fondo del séptimo episodio, los caribeños colocaron corredores en tercera y segunda con uno fuera ante los lanzamientos de David Bendnar, pero este metió el brazo y ponchó a Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte para poner fin a la amenaza.

Skenes hizo lo justo para llevarse el triunfo

Skenes (2-0) se apuntó la victoria con una actuación de 4.1 innings, en los que le conectaron seis imparables y le anotaron una carrera; ponchó a dos. Le siguieron Tyler Rogers, Griffin Jax, David Bendnar, Garrett Withlock y Mason Miller se apuntó el salvamento (2). Gregory Soto (0-1) fue el derrotado en un tercio de entrada, con un hit y una carrera, un ponche.

Fuente: Tribuna del Yaqui