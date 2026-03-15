¡Histórico! Isaac del Toro es campeón en el Tirreno-Adriático 2026 y se consolida en la élite mundial

Ciudad de México.- Isaac del Toro acaba de firmar su consagración dentro del ciclismo élite a nivel mundial, pues con una fantástica actuación, logró coronarse campeón en el Tirreno-Adriático 2026. El pedalista mexicano fue el más constante a lo largo de todas las jornadas y a pesar de no haber ganado su última etapa, la ventaja que tenía conforme a su más cercanos perseguidores le aseguraba el tridente antes iniciar con la prueba.

La séptima etapa fue frenética de inicio a fin, ya que desde los primeros kilómetros se formaron varios pelotones de velocistas que iban intercalando sus ataques, exigiendo así que sus rivales no pudieran bajar el ritmo. El dramatismo llegó en la recta final de la prueba luego de que se produjera una caída con múltiples afectados, incluyendo a Jasper Philipsen y Paul Magnier, dos de los favoritos para llevarse la séptima etapa.

El cierre fue una locura, pues Jonas Abrahamsen iba de puntero, pero al quedarse sin compañero que lo apoyara, estuvo a merced de los diferentes trenes velocistas que imprimieron el mayor ritmo para pasarlo. En los últimos metros, Jonathan Milan emprendió el ataque definitivo para ganar la jornada y frenar el cronómetro en un 3:04:54.

Por su parte, Isaac del Toro cruzó la meta fuera de los 10 mejores clasificados, pero tanta era la ventaja que reunió en los días anteriores que solo le bastaba con terminar la etapa para llevarse el liderato de la tabla general. El ciclista mexicano finalizó el Tirreno-Adriático 2026 a 40 segundos de Matteo Jorgenson y a 42 de Giulio Pellizzari.

Además, el 'Torito' logró convertirse en el primer mexicano en conquistar esta prueba, superando el segundo y tercer lugar que logró Raúl Alcalá en 1991 y 1992 de manera respectiva. El nacido en Ensenada, Baja California, logró su segunda gran victoria del año, lo cual lo consolidará más dentro de la élite en el ranking de la UCI.

uD83DuDC99uD83DuDD31 The King of the Two Seas!



Congratulations to @ISAACDELTOROx1 on winning the 2026 #TirrenoAdriatico overall title! uD83CuDFC6



Del Toro also becomes the first Mexican rider ever to win the general classification at this race. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Thanks to all the guys who made this week of racing… pic.twitter.com/QiZhWRgHnH — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 15, 2026

Clasificación final del Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro - 28:02:14 - Campeón Matteo Jorgenson - a 0:40 Giulio Pellizzari - a 0:42 Tobias Halland Johannessen - a 1:14 Primož Roglic - a 1:21 Giulio Ciccone - a 1:26 Santiago Buitrago - a 1:49 Ben Healy - a 1:55 Magnus Sheffield - a 2:02 Alessandro Pinarello - a 2:06

uD83EuDD79 uD83CuDDF2uD83CuDDFD ¡TORITO VOLVIÓ A HACER SONAR EL HIMNO MEXICANO!



uD83EuDEF6 Son 2 minutos que te pondrán la piel chinita.



¡TODO MÉXICO Y LATINOAMÉRICA CELEBRAN! uD83DuDC4F pic.twitter.com/a3ZnHJMRUD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui