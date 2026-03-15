Isaac del Toro no quedó satisfecho por su título del Tirreno-Adriático 2026: "Muchas cosas que mejorar"

Ciudad de México.- Isaac del Toro tuvo un despliegue fenomenal en las siete etapas del Tirreno-Adriático 2026, lo que le valió para conquistar el título de la clasificación general. Pese al gran nivel que lo refrendó en la élite mundial, el pedalista mexicano no se mostró del todo satisfecho y adelantó que aún tiene muchos puntos a mejorar para sus siguientes compromisos.

El nacido en Ensenada, Baja California, llegó a la última etapa de la competencia con una ventaja que le tenía prácticamente asegurado el título, por lo que solo tenía que enfocarse en terminar la jornada para hacerse acreedor del 'Tridente'. El mexicano cruzó la meta fuera del top 10, pero permaneció en la primera posición de la clasificación general, superando por 40 segundos a su más cercano perseguidor.

#Deportes | El pedalista mexicano acaba de firmar su consagración dentro del ciclismo élite a nivel mundial, pues con una fantástica actuación, logró coronarse como campeón en el Tirreno-Adriático 2026 uD83DuDEB2uD83EuDD29



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El 'Torito' solo ganó una de las siete etapas, mientras que su constancia en las primeras posiciones el resto de los días fue la clave para alcanzar su segundo gran triunfo del 2026. "Creo que estuve bastante decente toda la semana, y estoy muy orgulloso de alcanzar este tipo de consistencia", comentó.

A pesar de haber vencido a competidores experimentados que tienen varios títulos internacionales, Isaac del Toro se mostró exigente, aceptando que no quedó del todo conforme con su desempeño. "Hay muchas cosas que puedo mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería".

Me quedo tranquilo porque demuestra que trabajamos en la dirección correcta, pero creo que aún hay muchas cosas por mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería, así que ahora quiero recuperar y volver a trabajar".

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¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro?

El pedalista mexicano permanecerá en tierras italianas, ya que el 21 de marzo participará en la Milán-San Remo; 'La Classicissima' es el primer monumento del UCI World Tour 2026 y consta de un recorrido de 300 kilómetros. En dicha prueba, Isaac del Toro acompañará a Tadej Pogacar, con quien comparte el liderato en el UAE Team Emirates, y se estima que será su escudero, aunque también tendría la libertad de competir por colectar una nueva victoria.

Fuente: Tribuna de Yaqui