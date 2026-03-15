Italia vs Venezuela EN VIVO; dónde VER la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Miami, Estados Unidos.- En el béisbol nada está escrito y ahora, los dos equipos que sorprendieron en la primera ronda de eliminación directa, se enfrentarán entre sí durante las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Italia y Venezuela encenderán el loanDepot Park de Miami en una batalla para conocer al que avanzará a la última instancia en la pelea por el título.

El primero de la llave en clasificar fue Italia, equipo considerado como el 'caballo negro' del WBC 2026; la novena europea finalizó líder invicto en el Grupo B, superando a Estados Unidos y México, dos de las mayores potencias en el certamen. Fue precisamente contra el equipo 'Tricolor' que consiguieron su boleto a la siguiente ronda, luego de llevarse el triunfo con un marcador contundente.

En cuartos de final, les tocó medirse contra Puerto Rico, considerado también dentro de los favoritos para el título, aunque eso no pareció importarle a los italianos, quienes se erigieron vencedores con marcador de ocho anotaciones por seis. La ofensiva 'Azurra' se repartió entre varios de sus elementos, aunque J.J. D'Orazio, Vinnie Pasquantino y Andrew Fischer destacaron por sus aportaciones con el madero.

#Deportes | Italia da la campanada; vence a Puerto Rico y avanza a semifinales en el Clásico Mundial 2026 ??uD83CuDDEEuD83CuDDF9https://t.co/VjOQYew1gh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 14, 2026

Por su parte, Venezuela se clasificó a cuartos de final al acabar segundo en el Grupo D, justo por detrás de República Dominicana, contra quienes justamente cayeron en el juego 4 y terminaron su paso invicto. Por formato del torneo, la novena criolla le tocó enfrentarse ante Japón en partido de 'matar o morir'.

A pesar de ser el campeón defensor y uno de los equipos más poderosos, Venezuela se llevó la victoria, combinando el bateo explosivo con la efectividad de sus lanzadores, los cuales maniataron la ofensiva nipona en la segunda mitad del encuentro. El momento clave del encuentro fue el cuadrangular de tres anotaciones de Wylyer Abreu, con el que le dieron la voltereta a la pizarra.

WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

TEAM VENEZUELA TAKES THE LEAD uD83CuDDFBuD83CuDDEA pic.twitter.com/9ovv3fluF6 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

Horarios para el Italia vs Venezuela

Sede: loanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Fecha: Lunes, 16 de marzo

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/TUDN/Disney+

Arepa power vs. espresso power uD83DuDD25



Must see baseball is coming your way Monday uD83DuDC40 pic.twitter.com/ASZ5qNkF8c — MLB (@MLB) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui