Kimi Antonelli se corona en el Gran Premio de China y gana su primera carrera en la Fórmula 1

Shanghái, China.- Mercedes sigue dominando de inicio a fin todas las actividades en la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que luego de la victoria de George Russell en la primera fecha del año, Kimi Antonelli se llevó la bandera de cuadros en el Gran Premio de China. El italiano logró llevarse su primera carrera dentro de la categoría, además de ser el segundo piloto más joven de la historia en lograrlo.

De nueva cuenta, las regulaciones de la FIA cobraron víctimas, ya que antes siquiera de apagarse los semáforos, se tuvieron cuatro abandonos, incluyendo los del campeón, Lando Norris, y su compañero de equipo, Oscar Piastri. Los monoplazas de McLaren presentaron fallas graves en el sistema electrónico y no pudieron salir ni a la vuelta de formación; mismo caso para Alex Albon de Williams y Gabriel Bortoleto de Audi.

Luego de esto, la salida pasó de 22 a solo 18 competidores, la misma que tuvo como protagonistas a los pilotos de Ferrari. Lewis Hamilton refrendó el buen ritmo mostrado en la prueba libre y, antes de la primera curva, se puso líder, además de que Charles Leclerc logró escalar hasta la tercera posición.

Hamilton into the lead off the line... uD83DuDCA8



Here's how the Grand Prix start unfolded in China! uD83DuDC47#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/8PCggan9tV — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

El que no tuvo mucha suerte fue Max Verstappen, ya que no alcanzó a revolucionar el motor antes de la arrancada y, al momento de que se apagaran los semáforos, se quedó 'clavado'. Al llegar a la primera curva, el piloto de Red Bull se pasó de frenada, lo cual hizo que cayera hasta el puesto 11; a final de cuentas, el tetracampeón tuvo que retirar su monoplaza por distintos fallos.

LAP 46/56



Verstappen is slowing and he's told to retire the car in the pit lane! uD83DuDE22#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/f7Da1TDgOG — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Por su parte, Sergio Pérez volvió a tener una larga jornada tripulando el MAC-26; arrancando último, el mexicano tuvo una arrancada de película donde recuperó siete posiciones, pero tuvo un contacto con Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, que lo devolvió a la última posición. Desde ahí, poco pudo hacer y cruzó la meta en el lugar 15, siendo el último en pista luego de los siete abandonos.

Andrea Kimi tuvo una carrera tranquila donde no tuvo que exigirse al máximo para finalizar la prueba en el primer lugar; Antonelli (19 años, 6 meses y 8 días) se convirtió en el segundo más joven en lograr un triunfo en la F1, solo por detrás de Verstappen (18 años, 7 meses y 15 días). Además, el conductor de Mercedes se convirtió en el primer italiano en llevarse un triunfo en poco menos de dos décadas, ya que el más reciente era Giancarlo Fisichella.

Italy returns to the top step! uD83DuDC9AuD83EuDD0D??



Kimi Antonelli brings the glory back to his home country uD83EuDD29#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/yPVGmempgc — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui