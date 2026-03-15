La dolce vita; los jugadores italianos celebran el éxito del WBC con espresso, vino y Armani

Miami, Estados Unidos.- Para la selección de Italia todo ha sido la 'dolce vita' en lo que va del Clásico Mundial de Beisbol, al avanzar a su primera semifinal de su historia después de dejar en el camino a Puerto Rico y de haber conquistado de manera invicta su grupo en la competencia.

Italia se enfrenta a Venezuela el lunes por la noche por una plaza en la final contra Estados Unidos o República Dominicana y lo hace con una plantilla plagada de jugadores 'extranjeros', ya que solo tres jugadores inscritos nacieron en Il Bel Paese: el zurdo de Los Ángeles Sam Aldegheri; Gabriele Quattrini, un lanzador derecho de 29 años que ha lanzado en la Serie A italiana; y Claudio Scotti, un lanzador derecho de 27 años liberado de un contrato de ligas menores por los New York Mets en 2023.

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La escuadra italiana también incluye al lanzador All-Star de Filadelfia Aaron Nola, que abrirá la final del martes, y al primera base All-Star de Kansas City, Vinnie Pasquantino, el capitán del equipo, quien da un beso en cada mejilla a su compañero que batea jonrones.

Los italianos han sorprendido a todo mundo

Los bateadores de cuadrangulares ejecutaron una bella figura, homenajeados con una chaqueta de Giorgio Armani durante la celebración en el banquillo. Tras cada victoria en un inicio de 5-0, el equipo disfrutó de la dolce vita, con lanzadores y jugadores recibiendo una botella de vino para cada uno, sugerencia del publicista Jason Zillo de los New York Yankees. El pedigrí aumenta con cada victoria, y las selecciones han incluido Francesco Rinaldi Barolo, Barbaresco Montefico, Antinori Prunotto: Bric Turot y Bertani Amarone della Valpolicella Classico.

Los jugadores italianos disfrutan de cada encuentro

"Anoche se me olvidó quitarles las bolsas de papel marrón cuando las repartí. Así que parecía que estaba pasando billetes de 40 a los jugadores del equipo después de ganar", dijo Pasquantino después de convertirse en el primer jugador en lograr un partido de tres jonrones del Clásico Mundial, en la victoria en la fase de grupos contra México.

En una nación apasionada por el futbol donde el calcio es omnipresente, los Azzurri de beisbol han logrado causar cierto impacto. La portada del domingo de La Gazzetta Sportiva estuvo dominada por el Inter de Milán, el AC Milan y la Juventus, pero incluía una pequeña caja en la parte inferior con beisbol y el titular "CHE ITALIA" seguido de un subtítulo que comenzaba "Altra impresa" (Qué Italia... otra hazaña)".

Un sorbo de café sirve para festejar cada jugada grande

Este año se celebran los jonrones con sorbos de un Lavazza Classy Mini, y Pasquantino es el actual barista. Sustituyó a Piazza, que tenía una máquina Nespresso en el banquillo del Mundial de 2023. "Creo que de forma cómica funcionó que el primer día tenían demasiado calor. Así que la gente los estaba escupiendo", dijo Pasquantino. "Pero es solo café. No le voy a añadir nada más que café".

Fuente: Tribuna del Yaqui