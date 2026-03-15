'Pato' O'Ward destaca en la IndyCar Series; el mexicano finaliza quinto en el Grand Prix de Arlington

Arlington, Estados Unidos.- El Grand Prix de Arlington se celebró por primera ocasión en la historia de la IndyCar Series y tuvo entre sus pilotos destacados a Patricio O'Ward, luego de que el mexicano finalizara en quinta posición. El estadounidense Kyle Kirkwood se llevó la bandera de cuadros de manera cómoda, imponiendo ritmo suficiente para superar a Álex Palou en el nuevo Circuito Urbano de Arlington.

La prueba, que constó de 70 vueltas en el trazado callejero de 4.39 kilómetros, tuvo constantes cambios estratégicos y un ritmo intenso desde el arranque. El sueco Marcus Ericsson había arrancado desde la pole position, pero conforme avanzó la prueba, la lucha por el liderato se centró entre Palou y Kirkwood, quienes mostraron el mejor ritmo del pelotón.

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El momento decisivo llegó en la recta final de la carrera cuando Kirkwood logró superar a Palou a falta de 15 vueltas para la bandera de cuadros, maniobra que terminó marcando el rumbo de la jornada. A partir de eso, el piloto del equipo Andretti Global administró la ventaja hasta cruzar la meta en la primera posición, firmando así su primera victoria de la temporada y la sexta de su carrera en la categoría.

La carrera transcurrió prácticamente sin interrupciones hasta los últimos giros, cuando apareció una bandera amarilla que provocó la salida del pace car y el posterior reinicio a solo una vuelta del final, aunque esa también se vio interrumpida y la jornada finalizó bajo los avisos de precaución, garantizando así la victoria de Kirkwood.

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Detrás del estadounidense, Palou terminó en el segundo puesto con su monoplaza de Chip Ganassi Racing, mientras que el australiano Will Power completó el podio tras una sólida actuación. El top cinco lo completaron Ericsson y el mexicano 'Pato' O'Ward, quien logró otro gran resultado en la temporada, a pesar de estar en inferioridad con el Arrow McLaren.

O'Ward se pone tercero en la general

Apoyado por los resultados previos, el piloto regiomontano logró treparse a la tercera posición de la tabla general en el inicio de la IndyCar Series. Kirkwood es el líder luego de las tres competencias con 126 unidades, mientras que Palou se encuentra segundo con 102 y Patricio O'Ward cierra el podio con 93 puntos.

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Fuente: Tribuna del Yaqui