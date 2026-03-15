¿Por qué la UEFA canceló la Finalissima 2026? El partido entre España y Argentina no se jugará

Doha, Qatar.- La Guerra en Medio Oriente sigue afectado al deporte internacional. Ahora la Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica, fue cancelada luego de que no se alcanzara un acuerdo entre la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol en inglés) y las federaciones involucradas para definir la fecha y la sede del encuentro que debían disputar Selección de España y Selección de Argentina.

El duelo estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en el estadio Estadio Lusail, en Lusail, Qatar, inmueble que albergó la final del Copa Mundial de la FIFA 2022. Sin embargo, el conflicto bélico que afecta a Medio Oriente impidió que el encuentro pudiera disputarse en ese escenario. Ante esta situación, las autoridades deportivas intentaron encontrar alternativas para mantener el evento, pero finalmente las negociaciones no prosperaron.

No habrá Finalissima entre Argentina y España. Foto: Twitter

¿Por qué se canceló la Finalissima?

De acuerdo con la UEFA, se analizaron diversas opciones para reprogramar el encuentro, aunque ninguna logró el consenso necesario con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una de las primeras propuestas fue disputar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha original del 27 de marzo y con un reparto del 50 por ciento de los boletos para cada afición. No obstante, esta alternativa fue rechazada por la federación argentina.

Posteriormente, el organismo europeo planteó que el duelo se jugara a doble partido: la ida en el estadio del Real Madrid en marzo y la vuelta en Buenos Aires antes de los torneos continentales de Eurocopa 2028 y Copa América 2028. Esta opción también fue descartada. Otra posibilidad era disputar el encuentro en una sede neutral en Europa, ya fuera el 27 o el 30 de marzo, pero nuevamente la AFA se negó a esa solución.

Propuestas de Argentina y problemas de calendario

Durante las conversaciones, la federación argentina propuso aplazar el partido hasta después del Mundial de 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos (EU), México y Canadá. Sin embargo, esta alternativa fue descartada debido a que España no cuenta con fechas disponibles en su calendario internacional. Más adelante, Argentina planteó jugar el 31 de marzo, pero la UEFA explicó que esa fecha resultaba inviable dentro de la agenda internacional.

Ante la falta de consenso sobre la sede y el calendario, el organismo europeo decidió cancelar definitivamente la Finalissima.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



uD83DuDC47Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

Agradecimientos de la UEFA y contexto del torneo

Tras confirmar la cancelación, la UEFA agradeció al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Qatar por su apoyo para intentar organizar el evento con muy poco tiempo de anticipación. Asimismo, reconoció la flexibilidad de la Real Federación Española de Fútbol durante las negociaciones para buscar alternativas que permitieran disputar el partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui