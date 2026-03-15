Real Madrid vs Manchester City; dónde ver EN VIVO la vuelta en los octavos de final de la Champions

Ciudad de México.- La Champions League reanudará su acción en los octavos de final y uno de los partidos más llamativos es el que enfrentará al Real Madrid contra el Manchester City. El cuadro español pagará la visita en el compromiso de vuelta y se meterá a la complicada cancha del Etihad Stadium, donde buscará mantener la ventaja conseguida en el encuentro que inició la eliminatoria.

El partido de ida tuvo a una clara figura, la cual fue Federico Valverde. El mediocampista uruguayo tuvo la tarde de su vida, pues fue el responsable de las tres anotaciones de dicho encuentro, además de varias intervenciones defensivas exitosas, lo que le valió para que el Estadio Santiago Bernabéu se 'rindiera a sus pies'.

El tanto que inauguró el marcador en el recinto de Chamartín llegó al minuto 19 cuando Thibaut Courtois se percató de que la zaga del Manchester estaba mal parada y envió un centro que recorrió más de media cancha hasta encontrarse con el botín de Valverde. El centrocampista hizo una recepción dirigida para luego quitarse al guardameta rival y firmar la obra con el arco vacío.

¡GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO, DEL REAL MADRID!uD83DuDD25



Tremenda asistencia de Courtois, pero lo que hizo Valverde es de otro planeta.uD83DuDE0DuD83DuDE0D#ChampionsLeague pic.twitter.com/9YGHsqVnhq — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

El dos por cero llegó pronto, con una gran combinación entre Valverde y Vinicius Junior, quien encaró por la banda izquierda y, tras intentar meter un pase filtrado, el balón fue desviado en primera instancia. Federico estaba bien posicionado y el rechace le quedó a su merced, definiendo de un zurdazo certero que se coló pegado al segundo poste.

El tercer gol fue más escandaloso aún, pues el sudamericano movió las redes con una definición que lo pone como una de las mejores anotaciones del año. Brahim Díaz se encontraba en el lindero del área cuando 'Fede' picó al manchón penal; su movimiento fue recompensado, pues le enviaron el balón, a lo que el sudamericano hizo un globito y definió de volea.

#Deportes | Triplete de 'Fede' Valverde acerca al Real Madrid a cuartos de Champions League tras vencer al City ???https://t.co/zCXrYbflKE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán repetir lo hecho en su última visita a la casa del Manchester City, cuando se enfrentaron en los playoffs 2025 de la Champions League y tuvieron una épica remontada de último minuto. El tanto de la victoria lo marcó Jude Bellingham en el agregado de la segunda mitad, resultado que sirvió para que el Real Madrid avanzara de ronda.

Horarios del Real Madrid vs. Manchester City

Estadio: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Fecha: Martes, 17 de marzo

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox One

Fuente: Tribuna del Yaqui