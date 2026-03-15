República Dominicana vs Estados Unidos EN VIVO; dónde VER la semifinal del Clásico Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.- Tras 10 días intensos de actividad, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 está llegando a sus últimas rondas y la primera llave de la semifinal traerá uno de los duelos más esperados de la justa internacional. Un invicto República Dominicana se medirá ante Estados Unidos, batalla que es una de las más esperadas por todos los aficionados y le dará el pase a la definición por el título a una de las dos potencias.

Dominicana avanzó como líder en la primera ronda, tras haber finalizado invicto en el Grupo D, sellando su boleto con una electrizante victoria ante Venezuela en el juego cuatro. Por el formato de competencias, en los cuartos de final le tocó medirse contra Corea del Sur, a quien terminó superando con categoría.

La novena quisqueyana solo necesitó siete entradas para vencer a la escuadra asiática con marcador de 10 anotaciones por cero; Cristopher Sánchez se llevó la victoria al haber lanzado cinco entradas con dos imparables y ocho ponches recetados. La victoria se selló con un panorámico cuadrangular de Austin Wells, quien produjo tres para completar la cuota mínima para aplicar la regla de la misericordia.

En cambio, Estados Unidos avanzó a las rondas de eliminación directa con muchas dudas, teniendo que depender de resultados externos para conocer su futuro en el WBC 2026. Con sus cuatro compromisos disputados, el conjunto norteamericano tuvo que esperar a conocer el resultado del duelo entre México e Italia para saber si avanzaba o estaba eliminado.

Al clasificarse en la segunda posición del Grupo B, la novena de las barras y las estrellas se enfrentó a Canadá, a quien terminaron venciendo con un ataque ofensivo en las primeras entradas. El racimo de anotaciones se repartió de manera uniforme entre cinco elementos que aportaron para el 5-3 en el marcador final.

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Para el apretado duelo de semifinales, Estados Unidos enviará a la loma a su mejor elemento, ya que tendrá por abridor a Paul Skenes, que presume una victoria y cero derrotas con ERA perfecta de 0.00, además de siete chocolates recetados. En contraparte, Dominicana tendrá como inicialista a Luis Severino, quien también ganó en su aparición anterior con cinco ponches a su cuenta.

Horarios del República Dominicana vs Estados Unidos

Estadio: loanDepot Park, Miami, Florida

Fecha: Domingo, 15 de febrero

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/ FOX/ TUDN/ VIX Premium

A star-studded matchup with a spot in the #WorldBaseballClassic final on the line!



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Fuente: Tribuna del Yaqui