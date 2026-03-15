Sabalenka remonta para vencer a Rybakina y conquistar su primer título en Indian Wells

Indian Wells, Estados Unidos.- Dicen que la tercera es la vencida; al menos este fue el caso para Aryna Sabalenka, quien después de dos intentos por fin pudo lazarse con el trofeo en Indian Wells este domingo, tras imponerse a Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 (6) en la finaldel torneo en el desierto de California.

La número 1 del mundo, quien había sido subcampeona en 2023 y 2025, cerró la victoria en el BNP Paribas Open con un gran saque que Rybakina mandó largo. Sabalenka, de 27 años, tuvo la oportunidad de cerrar el tercer set, pero se lo rompieron con 5-4. Rybakina se encontró con un punto de campeonato en el desempate, solo para que Sabalenka conectara un golpe ganador de revés.

The moment Aryna Sabalenka beat Elena Rybakina to win Indian Wells



Not only did she win her 1st Indian Wells title & save match point against the woman who beat her in the Australian Open final…



She also got engaged



Unforgettable week uD83EuDD79



pic.twitter.com/qojrwIOhYm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 15, 2026

"Creo que la idea de cara a este combate era ser mentalmente fuerte, mantenerse fuerte, pase lo que pase, mostrar con el lenguaje corporal que estoy aquí, que estoy luchando", dijo Sabalenka en una entrevista posterior al partido en el canal Tennis. "Tienes que conseguir una victoria con un tenis increíble y esa era la idea de este encuentro. Me alegro de que realmente haya funcionado".

Sabalenka festeja tras ganar un punto

El título en Indian Wells viene a coronar un gran mes para la bielorrusa. Primero, recibió un cachorro de regalo y luego un anillo de compromiso de parte del empresario brasileño Georgios Frangulis. Ahora, un título en el desierto. "Lo recordaré el resto de mi vida", dijo.

Esta fue la decimosexta vez que ambas jugadoras se enfrentaban, con Sabalenka ahora con una ventaja de 9-7. Rybakina, de Kazajistán, venció a Sabalenka en el campeonato de las Finales WTA 2025 y en el Abierto de Australia hace dos meses. También superó a Sabalenka en la final de Indian Wells en 2023.

Rybakina se quedó corta en el set final

"Fue un combate muy difícil", dijo Rybakina tras el encuentro mientras felicitaba a Sabalenka, quien no tiene mucho tiempo para celebrar, ya que iba a marcharse el domingo por la noche hacia el Miami Open, donde es la campeona defensora. "Probablemente tomaremos un par de copas en el avión y nada más", dijo Sabalenka. "Soy la campeona defensora allí, así que tengo que dar mi mejor tenis allí. Pero con estas vibraciones que estoy tomando de aquí, creo que podré estar ahí, luchar y dar lo mejor de mí para defender ese hermoso trofeo".

Fuente: Tribuna del Yaqui